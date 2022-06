Der spusu SKN St. Pölten darf den dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren und damit Benedict Scharner offiziell im Wolfsrudel begrüßen. Der 17-Jährige, der in den letzten Jahren in diversen österreichischen Nachwuchsnationalteams in elf Spielen zum Einsatz kam und dabei drei Treffer erzielte, absolvierte seine fußballerische Ausbildung in der Akademie St. Pölten und will nun bei den Wölfen den nächsten Schritt setzen.

Von links nach rechts: Stephan Helm, Emanuel Pogatetz, Benedict Scharner, AKA St. Pölten Sportlicher Leiter & U18 Trainer Carlos Chaile