Der 23-jährige Mittelfeldspieler Benjamin Mulahalilovic wechselt vom Regionalligisten FC Marchfeld Donauauen ins Waldviertel.

Mit Benjamin Mulahalilovic fixiert der SV Horn den vierten Neuzugang für die kommende Saison. Der defensive Mittelfeldspieler unterzeichnet einen Vertrag für eine Saison inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Der gebürtige Kärntner kam über die Akademie Kärnten und WAC im Sommer 2014 zur Austria Wien, wo er in der AKA U18 sowie in der zweiten Mannschaft für insgesamt drei Saisonen lang aktiv war. Im Anschluss wechselte „Mula“ für ein Jahr zum WAC II, ehe er im Sommer 2018 beim FC Marchfeld Donauauen andockte. In der vergangenen Spielzeit kam er in allen Meisterschaftsspielen zum Einsatz und erzielte dabei 7 Treffer.

„Benjamin Mulahalilovic ist ein hervorragend ausgebildeter Spieler, der sich in den letzten Jahren in der Regionalliga einen guten Namen machen konnte. Benjamin definiert sich vor allem durch seine Mentalität und seinen Einsatz, gepaart mit seinen technischen Fähigkeiten soll er die Abgänge im Mittelfeld mehr als kompensieren“, freut sich Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang.

Fotocredit: SV Horn