Wie der spusu SKN St. Pölten in seiner heutigen Klubaussendung vermeldet, wird der Vertrag von Jaden Montnor verlängert. Der 19-jährige, niederländische Stürmer, der in der abgelaufenen Saison in der 1. Niederösterreichischen Landesliga für die Juniors-Mannschaft der Wölfe 17 Treffer erzielte und am vergangenen Wochenende im Testmatch gegen ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien für zwei Tore verantwortlich war, unterschrieb ein neues Arbeitspapier.

Jaden Montnor inmitten des SKN-Trainer-Duos Emanuel Pogatetz (li.) und Stephan Helm.

Jaden Montnor, dessen Vater Marcel Oerlemans über viele Jahre ebenfalls als Legionär in Österreich aktiv war, bleibt somit auch in Zukunft Teil des Wolfsrudels.

Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff: „Jaden ist ein Spieler mit riesigem Potential, aus diesem Grund freut mich sehr, dass er den nächsten Entwicklungsschritt bei uns gehen wird. Jetzt gilt es für ihn und uns hart daran zu arbeiten, sein Potenzial dauerhaft auf dem Platz abzurufen.“

