Während der Transferzeit, verstärkt sich der SV Horn nicht nur auf dem Rasen, vielmehr gibt es auch auf Managementebene personellen Zuwachs. Mit Dominik Hofbauer und Michael Ettenauer komplettieren zwei „Neuzugänge“ die operative Führung beim SV Horn. Als sportliche Verstärkung wurde der 34jährige Mittelfeldspieler Maximilian Pronichev vom deutschen Regionalligisten Energie Cottbus verpflichtet.

Maximilian Pronichev (hier im Shakehands mit Manager Michael Ettenauer) kommt vom deutschen Regionalligisten Energie Cottbus und erhält beim SV Horn einen Zweijahresvertrag.

Pronichev traf in der vergangenen Saison 15mal und zeichnete für 12 Vorlagen verantwortlich

Mit der Verpflichtung von Maximilian Pronichev holt sich der SV Horn einen weiteren Schlüsselspieler für die kommende Saison ins Team. Der 1,83 Meter große, offensive Mittelfeldspieler, war in der vergangenen Spielzeit beim deutschen Traditionsverein, Energie Cottbus, in der Regionalliga Nordost aktiv, wo er mit 27 Scorerpunkten (15 Tore und 12 Vorlagen) in 35 Spielen zu überzeugen wusste. Den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung genoss der gebürtige Berliner bei Hertha BSC Berlin. Im Sommer 2014 folgte der Wechsel zur zweiten Mannschaft von Zenit St. Petersburg.

In der Spielzeit 2016/17 kam der Neuzugang, der bei den Waldviertlern die Nummer 8 tragen wird, zu 27 Einsätzen der zweiten russischen Liga. Zudem durchlief Maximilian Pronichev von der U15 bis zur U21 sämtliche Nachwuchsnationalteams von Russland. Nach seiner Rückkehr im Sommer 2017 zu Hertha BSC Berlin folgten Leihen zu Erzgebirge Aue und Hallescher FC (3. Liga). Nach einem Jahr bei RW Essen kam in der vergangenen Saison schließlich der Wechsel zu Energie Cottbus. Insgesamt brachte es Maximilian Pronichev in seiner bisherigen Karriere auf 82 Einsätze in diversen deutschen Regionalligen, in denen ihm 42 Treffer gelangen.

Geschäftsführer Andreas Zinkel, Michael Ettenauer, Dominik Hofbauer, Obmann Rudolf Laudon (v. l.)

Zwei Neue im sportlichen Management

Auch in der operativen Ebene gibt es beim SV Horn Veränderungen. Dominik Hofbauer und Michael Ettenauer sind ab sofort im Management tätig. Dominik Hofbauer ist vielfacher Bundesligaspieler, zuletzt tragende Säule beim SKN St. Pölten, der sich schon während seiner aktiven Zeit einen guten Namen in der Immobilienbranche gemacht hat. Zukünftig wird er nicht nur seine sportliche Expertise beim SV Horn einbringen, sondern auch durch seine guten Kontakte in Sport und Wirtschaft im Management tätig sein.

Michael Ettenauer hat in den letzten Jahren reichlich Erfahrung als Agent für die Spielerberatungsagentur SPOCS gesammelt. Er wird sich zukünftig sowohl in der Kaderplanung als auch in der Transferabwicklung einbringen.

Stimmen aus Horn:

SV Horn-Manager Michael Ettenauer zum Transfer:

„Wir freuen uns sehr mit Maximilian Pronichev einen absoluten Wunschspieler präsentieren zu können. Wir haben uns lange um ihn bemüht und sind sehr froh, dass wir ihn für den SV Horn begeistern konnten“

Geschäftsführer Zinkel zu den beiden Personalien:

„Ich bin sehr glücklich, dass wir endlich in diesen Bereichen Verstärkung gefunden haben. Sowohl mit Dominik als auch mit Michael haben wir zwei junge und engagierte Manager gefunden, die unsere Arbeit ergänzen werden und wir diese gemeinsam auf ein neues Level heben möchten. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit!“

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL 2. LIGA

Foto: SV Horn