Mit Sebastian Bauer und Niklas Hoffmann gibt es zwei neue Spieler beim SV Horn! Mit den beiden Defensivakteuren wechseln zwei Akteure mit viel Erfahrung ins Waldviertel.

Geschäftsführer Andreas Zinkel konnte Sebastian Bauer (rechts) als Neuzugang begrüßen.

Sebastian Bauer kommt von der Admira zum SV Horn

Der 29-jährige Innenverteidiger wechselte zur Saison 2018/19 zu Admira Wacker Mödling, wo er es in den letzten vier Spielzeiten auf 86 Einsätze in der 1. Bundesliga brachte. Beim SV Horn unterschreibt Sebastian Bauer einen Einjahresvertrag. Ausgebildet wurde der 1,83 Meter große Abwehrspieler unter anderem bei Rapid und Mattersburg. Über den Regionalligisten Ebreichsdorf schaffte Sebastian Bauer im Sommer 2018 schließlich den Sprung in die Bundesliga, wo er sich zu einem fixen Bestandteil in der Verteidigung von der Admira entwickelte.

„Mit Sebastian Bauer bekommen wir endlich den routinierten Mann in unserer Defensivabteilung dazu, den wir lange gesucht haben. Sebastian hat sein Können in der Bundeliga unter Beweis gestellt, und wird unserer Abwehrreihe die nötige Stabilität verleihen. Nach den Abgängen in der Innenverteidigung haben wir einen Spieler gesucht, der über seine robuste Zweikampfführung sein Spiel anlegt“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Die zweite Verstärkung kommt aus Deutschland, es handelt sich dabei um den 25-jährigen Niklas Hoffmann.

Verstärkung aus Deutschland

Mit dem 25-jährigen Niklas Hoffmann holt sich der SV Horn einen Spieler ins Team, der bereits mehrere Einsätze in der 2. deutschen Liga vorweisen kann. Der 1,94 Meter große defensive Mittelfeldspieler war seit der Saison 2019/20 bei den Würzburger Kickers aktiv. In den drei Saisonen kam Hoffmann auf insgesamt 43 Einsätze in der 2. und 3. Liga. Zuvor spielte er bei St. Pauli II, beim FC Freiburg II sowie beim Karlsruher SC. Niklas Hoffmann erhält beim SV Horn einen Vertrag bis zur Saison 2023/24.

„Mit Niklas Hoffmann ist uns ein toller Transfer aus Deutschlang gelungen. Niklas kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Unserem Trainer war es sehr wichtig, dass wir in diesem Bereich flexibel agieren können. Diesem Wunsch sind wir nachgekommen und haben einen Spieler, der auch bei Standardsituationen aufgrund seiner Körpergröße sehr gefährlich ist, verpflichten können“, so Zinkel.

