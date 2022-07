SKU reitet auf der jungen Welle

Weiters können zwei hochtalentierte Spieler von der AKA St. Pölten in Amstetten begrüßt werden. Mit Marcel Moschinger (Mittelfeld) und Lukas Henikl (Angriff) schließen sich zwei weitere junge Spieler dem SKU an. Nach den jungen Oberösterreichern Stefan Kapsamer und Dominik Weixelbraun sinkt mit den jüngsten Neuzugängen das Durchschnittsalter beim SKU weiter merklich ab. Florian Binder und Stefan Goldnagl vom eigenen Amateurteam wurden bereits in den Profikader übernommen.

Christoph Brunnauer (SKU-Clubmanager):

„Wir freuen uns über unsere jungen Neuverpflichtungen. Unser Slogan „Wir fürs Mostviertel“ ist nicht bloß eine Phrase, denn Marcel Moschinger (Stammverein Petzenkirchen) und Lukas Henikl (Stammverein Neuhofen) können praktisch in ihrer Heimat zu Bundesligaeinsätzen kommen.“

Fotocredit: Matthias Götz/SKU