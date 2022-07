Wie ADMIRAL Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira am Dienstagnachmittag vermeldet, verpflichten die Südstädter für die Defensive Nicolas Keckeisen. Der 20-jährige deutsche Innenverteidiger, der zuletzt schon als Trainingsgast bei den "Panthern" weilte, erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. Weiters komplettiert der ADMIRAL 2. Ligist sein Trainerteam und installiert den 53-jährigen Österreicher Norbert Schweitzer als Co- sowie Individual-Trainer.

Nicolas Keckeisen (im Bild mit Sportkoordinator Marcel Ketelaer) genoss seine Ausbildung bei seinem Heimatklub Ravensburg und wechselte 2016 in den Nachwuchs des SC Freiburg. Zuletzt war der 1,90m-Hüne bei FV Illertissen (Regionalliga Bayern) tätig.

„Wir hatten die Möglichkeit, Nico im Training bei uns genau zu beobachten. Er hat von der ersten Minute einen guten Eindruck hinterlassen und uns mit seinem Charakter und Einsatzwillen schnell überzeugt. Nach seiner guten Leistung im Test gegen Rapid war die Entscheidung klar, dass wir ihn unter Vertrag nehmen. Durch seine Verpflichtung sind wir im Abwehrverbund flexibler“, erklärt die sportliche Führung.

Trainer-Team-Quintett der "Panther"! V.l.: Philipp Kunz (Athletiktrainer), Tommy Wright (Assistenztrainer), Roberto Pätzold (Cheftrainer), Norbert Schweitzer (Co- und Individual-Trainer) und Martin Dedek (Tormanntrainer).

Erfahrungen bei Wiener Sport-Club und SK Rapid

Weiters komplettierte der FC Flyeralarm mit Norbert Schweitzer als Co- und Individual-Trainer sein Trainer-Team. Der 53-jährige Österreicher war in seiner langjährigen Trainer-Karriere unter anderem beim Wiener Sport-Club und bei Rapid Wien in verschiedenen Funktionen tätig.

„Es war von Anfang an mein Wunsch, noch jemanden zusätzlichen ins Trainerteam zu holen, um der individuellen Arbeit mit der jungen Mannschaft gerecht zu werden. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir mit Norbert Schweitzer einen hochqualifizierten Mann, der viel Erfahrung im Umgang mit jungen Spielern hat, dazugewinnen. Er wir unser Trainerteam bereichern und die Trainingsqualität erhöhen“, erklärt Chefcoach Roberto Pätzold.

Fotocredit: FC Flyeralarm Admira