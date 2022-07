Derbyzeit in der ADMIRAL 2. Liga. Am kommenden Sonntag, 31. Juli 2022, empfängt der Floridsdorfer Athletiksport-Club zur Fußball-Matinee den First Vienna FC 1894 zum Wiener Zweitligaderby am FAC-Platz - ab 10:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter ist Josef Spurny. Nach dem Punktgewinn des FAC in Graz soll gegen den Aufsteiger vor sicher großer Kulisse der erste Sieg im ersten Heimspiel der neuen Saison 2022/2023 eingefahren werden. FAC-Schlussmann Simon Spari spricht für viele vor so einem brisanten Derby: "Da braucht es keine Extra-Motivation". Weitere Infos aus dem FAC-Lager nachfolgend.

Ein gut gelaunter FAC-Chefcoach Mitja Mörec vor dem Wiener Derby gegen First Vienna FC 1894 und nach dem bzw. beim Freitagtraining des Vorjahres-Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga.

Großes Fußballfest am Sonntagmorgen

71 Tage nach dem letzten Heimspiel der Vorsaison kehrt der Floridsdorfer Athletiksport-Club am kommenden Sonntag (10:30 Uhr) auf den Rasen des FAC-Platzes zurück und empfängt zum ersten Heimspiel der Saison 2022/23 den First Vienna FC 1894. Das Wiener Zweitliga-Derby verspricht ein großes Fußballfest zu werden, denn im Vorverkauf wurden bereits rund 1500 Tickets für die Partie zwischen dem amtierenden Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga und dem Regionalliga Ost-Meister 2022 abgesetzt.

"Vorfreude in ganz Floridsdorf spürbar"

Die Vorfreude auf das Wiener Duell ist enorm, verrät FAC-Trainer Mitja Mörec: „Egal ob Spieler, Trainer oder Fans. Die Vorfreude ist in ganz Floridsdorf spürbar. Wir hoffen, dass das Stadion voll sein wird, denn genau für solche Spiele arbeitet man Tag für Tag. Wir haben in Graz eine super Einstellung und Bereitschaft gezeigt, darauf wollen wir am Sonntag aufbauen.“

Beide Teams konnten zum Saisonauftakt in der 2. Liga punkten. Während der FAC durch ein 0:0-Remis beim wiedererstarkten Grazer AK den ersten Zähler einfahren konnte, überraschte die Vienna zuhause mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Meisterkandidat FC Blau Weiß Linz und zeigte damit eine Reaktion auf das Aus im UNIQA ÖFB-Cup beim burgenländischen Regionalliga-Aufsteiger aus Siegendorf.

Das Duell zwischen dem FAC und der Vienna ist auch historisch ein besonderes aus Floridsdorfer Sicht, denn nur gegen die Wiener Austria (84) und den Wiener Sportclub (104) gab es mehr Duelle, als gegen den Döblinger Traditionsverein (83). Das letzte Aufeinandertreffen liegt jedoch mehr als zehn Jahre zurück. Am 30. April 2009 standen sich der FAC und die Vienna in der Regionalliga Ost zuletzt gegenüber. Damals setzen sich die Döblinger mit 1:0 am FAC-Platz durch.

"...ist natürlich Wahnsinn"

Dass es am Sonntag anders ausgehen soll, dafür will auch FAC-Tormann Simon Spari sorgen: „Wenn man im ersten Heimspiel gleich ein Derby gegen die Vienna hat, ist das natürlich Wahnsinn. Man merkt schon die ganze Woche, dass die Mannschaft richtig heiß auf die Partie ist, da braucht es keine Extra-Motivation. Das Ziel muss natürlich sein, drei Punkte zu holen.“

Die 84. Auflage und zugleich das erste Zweitligaderby bringt am Sonntag nicht nur ein Wiedersehen mit Vienna-Stürmer Nils Zatl mit sich, der in der Saison 2020/21 noch für den FAC auf Torejagd ging, sondern steht – in Zusammenarbeit beider Vereine mit der Fairplay Initiative - unter dem Motto „Wiener Zweitligaderby gegen Diskriminierung“.

Anpfiff am FAC-Platz ist um 10:30 Uhr, Einlass zu allen Sektoren ist ab 9 Uhr. Tickets gibt es noch online unter www.fac.at und je nach Verfügbarkeit am Spieltag ab 9 Uhr an der Tageskassa. Auf Grund des hohen Zuschauerinteresses wird dringend der Vorverkauf sowie eine zeitige Anreise empfohlen.

