Der ohne Niederlage mit je zwei Siegen und Remis furios in die neue ADMIRAL 2. Liga-Saison gestartete Aufsteiger First Vienna FC 1894 will es personell nochmal wissen und vermeldete zwei Wochen vor Ende der Sommer-Transferperiode gleich ein Neuzugangs-Trio. So verpflichtete der Traditionsklub von der Hohen Warte Nicholas Wunsch (21 Jahre), Dalibor Velimirovic (21) und Daniel Owusu (19). Wunsch & Velimirovic kommen innerhalb von Wien vom SK Rapid, Owusu wird vom FC Red Bull Salzburg bis Saisonende ausgeliehen. Erfreulich auch, dass Kerim Abazovic erstmals in den ÖFB-U19-Teamkader einberufen wurde.

V. li.: Daniel Owusu, Dalibor Velimirovic, Sportdirektor Markus Katzer und Nicholas Wunsch.

Zwei Neue aus Nachwuchsakademie des SK Rapid

Zwei Wochen vor der Transferdeadline am 31. August kann die Vienna die Kaderplanungen für die Premierensaison in der ADMIRAL 2. Liga abschließen. Mit Nicholas Wunsch, Dalibor Velimirovic und Daniel Owusu wechseln gleich drei Neue nach Wien-Döbling.

Mit Wunsch und Velimirovic verpflichtet die Vienna gleich zwei ehemalige Spieler aus der Nachwuchsakademie des SK Rapid. Die beiden 21-Jährigen durchliefen alle Akademieteams des Rekordmeisters und konnten bereits Zweit- und Erstligaluft bei den Grün-Weißen schnuppern. Beide Neuverpflichtungen erhalten einen Vertrag bis Sommer 2025.

Neben den Mittelfeldspielern Wunsch und Velimirovic konnte mit Daniel Owusu auch ein Stürmer für die aktuelle Saison verpflichtet werden. Der 19-Jährige wird bis Saisonende vom FC Red Bull Salzburg ausgeliehen. Der Ghanaer steht seit 2021 bei den Salzburgern unter Vertrag. In der letzten Spielzeit war der Stürmer Kooperationsspieler des FC Liefering, zuvor beim SV Horn. In Horn und Liefering konnte Owusu bereits in 21 Zweitligaspielen Erfahrung sammeln. Für die Bullen absolvierte er auch fünf Spiele in der UEFA Youth League.



Vienna Sportdirektor Markus Katzer: „Es freut uns, dass wir mit Nicholas Wunsch, Dalibor Velimirovic und Daniel Owusu noch einmal am Transfermarkt aktiv werden konnten. Damit bekommen wir drei junge und talentierte Spieler dazu, die bei uns die Möglichkeit erhalten den nächsten Schritt zu machen und unseren Kader noch zusätzlich verbreitern."

Steckbrief Nicholas Wunsch: