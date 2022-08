Das Top-Spiel der 5. Runde in der ADMIRAL 2. Liga zwischen Aufsteiger First Vienna FC 1894 und Bundesliga-Absteiger FC Flyeralaram Admira war gerademal 10 (!) Sekunden gespielt, da folgte der Schock-Moment nach einem groben Foulspiel im Mittelfeld - siehe auch Ligaportal-LIVETICKER - und eine der frühesten, wenn nicht die schnellste gelbe Karte für einen Spieler in der 2. Liga.

Lukas Malicsek (re.)), hier im Dezember 2021 in der ADMIRAL Bundesliga mit dem FC Flyeralarm Admira gegen Sturm Graz und Manprit Sarkaria, wurde nach wenigen Sekunden extrem arg am Fuß erwischt und mit der schweren Verletzung in ein Wiener Krankenhaus gebracht.

Grobes Foulspiel gegen Lukas Malicsek

Auf dem rutschigen Terrain im Stadion Hohe Warte erwischte Kerim Abazovic mit gestrecktem Bein und offener Sohle Lukas Malicsek am Standbein. Der Fuß des Eigenbauspielers der Südstädter gab sofort nach, der 23-jährige Wiener probierte nochmal aufzutreten, blieb dann liegen und wurde nach zweiminütiger Spielunterbrechung von Sanitätern vom Feld getragen. Eine fürchterlich aussehende Aktion. Der Schuh war angeblich total zerrissen. Für den verletzten Panther kam bereits in der 4. Spielminute Thomas Ebner.

Der 18-jährige Wiener vom Aufsteiger - Kerim Abazovic - war mit der gelben Karte von Referee Achim Untergasser mehr als gut bedient. Warum der 34-jährige Eferdinger da nicht die rote Karte zeigte, ist ein Rätsel? Eine klare Fehlentscheidung!

Beide Teams von dieser Aktion sichtlich geschockt in der Anfangsphase.

