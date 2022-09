Auf den Floridsdorfer Athletiksport-Club wartet auf dem FAC-Platz am kommenden Freitag im Rahmen der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga das kleine Wiener Derby gegen den SK Rapid II - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Gegen den Hütteldorfer Stadtrivalen peilt die Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov den dritten Sieg in elf Tagen an.

"Müssen konstante Leistung und taktische Disziplin über gesamte 90 Minuten zeigen"

Aller guten Siege sind drei...! Nach dem erfolgreichen Weiterkommen in der 2. Runde im UNIQA ÖFB-Cup in Kapfenberg (2:1 n.V.) und dem jüngsten Auswärtssieg in der ADMIRAL 2. Liga in St. Pölten (2:1) will der FAC, aktuell mit 11 Zählern Tabellenvierter, auch gegen die jungen Grün-Weißen wieder voll punkten. Auch um den Anschluss zu wahren an das Spitzen-Duo SKU Amstetten und SV Horn (jeweils 17 Punkte).

Trainer Aleksandar Gitsov (Foto): „Es wird am Freitag wieder auf den Siegeswillen und die Mentalität ankommen, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben. Wir hatten bisher in jedem Saisonspiel gute Phasen, gegen Rapid werden wir aber wieder eine konstante Leistung und taktische Disziplin über die gesamten 90 Minuten zeigen müssen."

"...Fans wieder packende Partie bieten"

Auf die jüngsten Leistungen und Erfolge setzt auch Leomend Krasniqi, der bei drei von vier 2. Liga-Duellen gegen die jungen Hütteldorfer auf dem Platz gestanden ist und mit seinem Treffer zuletzt in St. Pölten die Wende eingeleitet hat: „Nach den zwei Siegen in Kapfenberg und St. Pölten wollen wir auch zuhause wieder als Sieger vom Platz gehen. Gerade gegen einen Stadtrivalen will niemand Punkte liegen lassen, darum gilt es an die letzten Leistungen anzuknüpfen und den Fans wieder eine packende Partie zu bieten.“

Hütteldorfer Youngster bisher noch sieglos

Tabellarisch trennen den viertplatzierten FAC (11) und den Vorletzten aus Wien-Hütteldorf (4) derzeit sieben Punkte. Der SK Rapid II wartet zudem noch auf den ersten Saisonsieg und kassierte mit 18 Gegentreffern die derzeit zweitmeisten der Liga. Zuletzt setzte es eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen den FC Dornbirn.

Aleksandar Gitsov sieht jedoch keinen klaren Vorteil für sein Team: „Wir haben Rapid II in dieser Saison schon einige Male beobachtet und wissen, dass sie einen guten und dominanten Fußball spielen können. Sie haben sich in dieser Saison bisher nur zu selten dafür belohnt. Für uns ist Rapid II der nächste schwierige Gegner, der dringend Punkte braucht und darum vermutlich auch den ein oder anderen Spieler der Profis mit zum FAC-Platz bringen wird.“

Duell-Bilanz "pro FAC"

22 Duelle lieferten sich beide Teams seit 2004 in der Wiener Stadtliga, der Regionalliga Ost und in der ADMIRAL 2. Liga. Mit 12 FAC-Siegen und 7 Remis spricht die Bilanz klar für den amtierenden Vizemeister, der zudem drei der bisher vier 2. Liga-Duelle gewinnen konnte (3 Siege, 1 Remis). So auch das letzte Aufeinandertreffen in der Vorsaison im Allianz Stadion (4:0). Gelingt dem FAC der dritte Sieg im dritten Pflichtspiel in Serie, ist zumindest bis Samstag der Sprung auf Rang 3 möglich.

