Nach der Niederlage gegen den zweitplatzierten SV Horn am vergangenen Freitag trifft der FC Liefering nun auf einen Kontrahenten aus dem Tabellenmittelfeld. Am kommenden Samstag empfangen die Salzburger in der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SKN St. Pölten in Grödig - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Dabei gilt es für Cheftrainer Fabio Ingolitsch die richtige Balance an Rotation zu finden, da ein Großteil des Kaders unter der Woche in der UEFA Youth League beim 1:1-Remis gegen den AC Milan gefordert war.

Akkord-Einsatz derzeit für Mark Gevorgyan (hier gegen den Horner Hoffmann) und den FC Liefering mit 2. Liga und Youth League.

FC Liefering will Heimnimbus wahren

Ebenso wie der FC Liefering konnte auch die Elf von Cheftrainer Stephan Helm am vergangenen ADMIRAL 2. Liga-Spieltag keine Punkte mitnehmen und kassierte gegen den amtierenden Vizemeister FAC eine 1:2-Heimniederlage.

Die Niederösterreicher liegen nach drei Siegen, einer Punkteteilung und drei Niederlagen aktuell mit 10 Punkten zwei Zähler vor den Salzburgern auf Rang 8.

Liefering-Coach Fabio Ingolitsch: „Wir sind gerade am Anfang einer Phase mit vielen englischen Wochen, in der es von großer Bedeutung ist, die aktuelle Aufgabe in den Fokus zu stellen. Für St. Pölten brauchen wir dafür eine gute Mischung aus Frische und Rhythmus in der Mannschaft. Wir sind in dieser Spielzeit zu Hause noch ungeschlagen, dementsprechend mutig wollen wir auch am Samstag auftreten.“



PERSONALSITUATION: Benjamin Atiabou, Daniel Klicnik und Lukas Wallner sind nicht einsatzbereit.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL