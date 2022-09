Auf Empfehlung von "Gaucho"-Ikone Mario Kempes, 1978 Weltmeister mit Argentinien und WM-Torschützenkönig, wechselt Tobias Quiroga zur First Vienna FC 1894. Wie der ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger in seiner heutigen Klubaussendung bekannt gab, soll das 18-jährige Nachwuchstalent aus Argentinien nach und nach an das Team von Coach Alexander Zellhofer herangeführt werden. Argentiniens Fußball-Legende Mario Kempes absolvierte in der Saison 1986/87 selbst 42 Pflichtpartien (12 Tore) für die Döblinger, ehe der mittlerweile 68-Jährige hernach zum Karrieende noch für den Kremser SC und SKN St. Pölten spielte.

Vienna Sportdirektor Markus Katzer (li.) mit Talent Tobias Quiroga

(Physischer) Vergleich mit LandsmannMessi

Tobias Quiroga verstärkt ab sofort die Offensive von Österreichs ältestem Fußballverein. Der 1,68 Meter große Mittelfeldspieler, der ob seiner Physis ein bißchen an Leo Messi erinnert, kommt auf Empfehlung von Weltmeister Mario Kempes.

Der 68-Jährige ehemalige Weltklassestürmer und Torschützenkönig der WM 1978 hat seine Karriere in Österreich beendet. Von Februar 1986 bis Juli 1987 hat „El Matador“, der Vollstrecker wie der 43fache argentinische Nationalspieler genannt wird, elf Tore für Blaugelb erzielt. 2019, anlässlich der 125-Jahresfeier von Österreichs ältestem Fußballverein, hat Kempes seinen Ex-Verein besucht. Seitdem ist der Austausch wieder intensiver. Zuletzt hat Kempes Sportdirektor Markus Katzer Quiroga ans Herz gelegt.

"Instinktfußballer mit begnadetem Auge"

Mario Kempes: „Ich kenne Tobias schon seit langem. Er ist ein klassischer Instinktfußballer. Technisch versiert, geschmeidig, wendig, ein begnadetes Auge. Tobias wird körperlich noch zulegen müssen. Aber, wenn er die Zeit kriegt, auf der Hohen Warte nach und nach Fuß zu fassen, wird er Sachen machen, die in keinem Lehrbuch stehen und die man nur selten sieht. Davon bin ich überzeugt.“



Quiroga gilt als Spielmacher. Der Argentinier, der zuletzt bei Santa Rosa in der Provinz La Pampa gekickt hat, wird vorerst bei der 2. Mannschaft der Döblinger andocken. Unter den Fittichen von Ex-Nationalspieler Roman Kienast, der sich um die Amateure bei der Vienna kümmert, soll er langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.

"Investition in die Zukunft"! Auch Versprechen in die Zukunft?

Mit Quiroga setzt Vienna-Sportdirekto Markus Katzer weiter auf die junge Welle: „Tobias ist eine Investition in die Zukunft. Er ist ein sehr intelligenter Spieler mit riesigem Potential. Deshalb haben wir uns für ihn entschieden.“

Freilich werde es Zeit brauchen, um den Quereinsteiger aus Südamerika voll und ganz zu integrieren. „Diese Zeit wollen wir ihn geben und ihn bewusst behutsam über die zweite Mannschaft aufbauen. Ich bin zuversichtlich, dass wir viel Freude mit ihm haben werden.“



„Ich freue mich auf diese Herausforderung. Für mich ist das eine einmalige Chance. Die Vienna ist meine erste Auslandserfahrung und ich werde alles unternehmen, um hier erfolgreich zu sein. Um ehrlich zu sein: ich freue mich jetzt einfach riesig, hier zu spielen und zu zeigen, was ich drauf habe“, sagt Neuzugang Quiroga.

Fotocredit: FC First Vienna 1894 FC