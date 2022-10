„Immer wieder geht die Sonne auf“, schallte aus den Lautsprechern der Linzer Gugl am 31. Mai 1997. Doch für die zahlreichen FC Linz Fans ging eine Welt unter – vorerst – denn hinter den Kulissen arbeiteten Fans mit Spediteur Hermann Schellmann an einer Neugründung. 25 Jahre später ist die Sonne für die blau-weißen Fans dieser Stadt schon längst wieder aufgegangen. Am kommenden Freitag, den 14. Oktober 2022, werden ab 14:30 Uhr in der Tabakfabrik die Vergangenheit und die Zukunft des Vereins gebührend gefeiert.

Feierlichkeiten mit Gründungsvätern und Legenden

Der Zufall spielte Hermann Schellmann und Co. vor 25 Jahren in die Karten, ein Zufall in Form des SV Austria Tabak, der vor dem Aus stand. Und wie es der Fußballgott wollte, ebenfalls mit blau-weißen Vereinsfarben. So wurde vor 25 Jahren der FC Blau-Weiß Linz aus der Taufe gehoben, und dieses Ereignis wird am 14. Oktober dort gefeiert, wo alles seinen Ursprung nahm: In der Linzer Tabakfabrik.

„Wir versprechen einen legendären Abend“, erzählt Vorstand Manuel Wellmann. Legendär insofern, als dass die Gründerväter ebenso anwesend sein werden, wie unzählige Legenden, die den Verein die letzten zweieinhalb Jahrzehnte prägten. Auch die aktuelle 2. Liga-Mannschaft um Chefcoach Gerald Scheiblehner, die Frauen von Bundesliga-Partnerclub Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz, die Amateure, Vertreter*innen des Special Needs Teams und die Mädchen und Jungs des Nachwuchses mit dabei. „Viele von ihnen waren noch nicht auf der Welt, als im damaligen Donauparkstadion zwischen Sudererhügel und Tribüne Ost, zwischen Bier und Bosna in der Landes- und später Regionalliga gekickt wurde.“

Wahl zur Mannschaft & Trainer des Vierteljahrhunderts

Für die Fans wird dieser Tag eine Mischung aus Melancholie, guter alter Zeit und Vorfreude auf eine Zukunft im neuen Stadion bringen. Ein breites Programm mit Talkrunden, Kinderbetreuung, Autogramm- und Fotostunde, Gaberlchallenge, DJs und Bands, sowie einem vielfältigen kulinarischen Angebot soll die altehrwürdige Löshalle der Tabakfabrik "zum Kochen" bringen.

Highlight: Die Wahl zur „Mannschaft und Trainer des Vierteljahrhunderts“. Langzeitpräsident und Übervater des Vereins Hermann „Commandante“ Schellmann wird Schmankerl aus der Vergangenheit präsentieren, die aktuellen Vorstände und die sportliche Führung Ausblicke in die Zukunft bringen. Eine Zukunft von der sich am 31. Mai 1997 wohl niemand zu träumen gewagt hätte.

„In Hinblick auf unsere wirtschaftliche und sportliche Entwicklung und vor allem in Richtung neues Stadion ist für den Verein die Sonne schon längst wieder aufgegangen“, schließt Vorstand Sargon Mikhaeel.

Nach der Feier gegen Steyr

Tags darauf nach der 25-Jahr-Feier, empfängt die Elf um Kapitän Michael Brandner in der 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum OÖ-Derby den SK BMD Vorwärts Steyr auf der OÖ-Verbandsanlage (Hofmann-Personal Stadion) - Samstag, 15. Oktober, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at