Beim FC Blau-Weiß Linz dreht der Wind! Die Leistungen der letzten Jahre, mit dem Meistertitel 2020/21 und einem starken 3. Platz in der abgelaufenen Spielzeit, sprachen für sich und mit dem Rückenwind „Stadionneubau“ soll in der laufenden Saison der ADMIRAL 2. Liga der große Wurf mit dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga gelingen. Doch der Saisonstart verlief alles andere als nach Plan. LIGAPORTAL erreichte Sportdirektor Tino Wawra für ein exklusives Interview im sonnigen Belek und vor dem OÖ-Derby vs. SK Vorwärts Steyr - Samstag, 15. Oktober, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

„...dann wachst du auf einmal mitten in einer Ergebniskrise auf"

BW-Sportdirektor Tino Wawra über...

...den Status Quo in der Liga: „Natürlich schaut der Blick auf die Tabelle mit 5 Niederlagen nach 11 Spielen alles andere als rosig aus – das ist jedem bei uns bewusst. Wenn man die Partien analysiert, kommt man klar zur Erkenntnis, dass wir in den Spielen gegen die Vienna, den FAC und eine Halbzeit gegen Horn in der Tat sehr schlecht aufgetreten sind. Das war viel zu wenig! Hingegen haben wir uns in den Spielen gegen St. Pölten und Amstetten schichtweg nicht belohnt und sind am Ende trotz Überlegenheit mit leeren Händen dagestanden. Dann hast du auf einmal 5 Niederlagen stehen und wachst mitten in einer Ergebniskrise auf.“

...den Weg aus der Krise: „Nach der Niederlage gegen den FAC haben wir uns alle im Verein zusammengesetzt und uns klar gemacht, dass es so nicht weitergehen kann. Es hat dann viele Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen gegeben, aber das Wichtigste war für mich, dass die Mannschaft auch selbst erkannt hat, dass dringender Handlungsbedarf besteht und auch selbst wieder den Anspruch an sich selbst gefunden hat.

Es wurde alles auf den Tisch gelegt und auch mit dem Trainerteam intensiv diskutiert. Am Ende sind wir sehr gestärkt aus dieser wichtigen Woche gekommen und konnten das Spiel gegen Dornbirn kaum erwarten. Man hat dann eine völlig andere Mannschaft auf dem Platz gesehen – auf einmal war auch die Körpersprache wieder in einer Art und Weise vorhanden, wie ich mir das erwarte. Der 5:2 Erfolg auf der Birkenwiese soll jetzt ein Startschuss und viel Motivation für die kommenden Aufgaben für uns gewesen sein. Wir wollen jetzt definitiv eine Serie starten!“

"Haben in der Liga den besten Kader"

...die Qualität im Kader: „Ich bin immer noch der Meinung, dass wir in der Liga den besten Kader haben, gerade auch was die Breite betrifft. Wenn wir die Qualität auf den Rasen bekommen und daran arbeitet unser Trainer akribisch jeden Tag, dann sind wir nur sehr schwer zu schlagen. Auch unsere späten Neuverpflichtungen kommen schön langsam in Tritt. Lukas Rath hatte kaum Spiele in den Beinen und hat natürlich dann auch durch die Trainingsintensität immer wieder Rückschläge verkraften müssen. Wir werden ihm die Zeit geben, die er braucht – wir sehen aber schon, dass er bereits ganz nahe an der Mannschaft dran ist. Das gleiche gilt für Marco Krainz. Auch er hat den Trainingsrückstand beinahe überwunden und klopft im Training schon gewaltig an. Das beflügelt den Konkurrenzkampf im Team und genau das brauchen wir jetzt auch.“

...das OÖ-Derby Samstag gegen Steyr und das Cup-Achtelfinale gegen den WAC am 19.10.: „Wie schon gesagt, wollen wir jetzt eine Serie starten und den Aufwärtstrend auch im Derby gegen Steyr am kommenden Samstag fortsetzen. Wir erhoffen uns eine volle Hütte und großartige Stimmung! Steyr ist immer eine spannende Aufgabe und ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Auch im Cup wollen wir unsere Chance beim Schopf packen und freuen uns auf das Kräftemessen gegen einen Bundesligisten. In einem Spiel ist immer alles möglich und insofern wollen wir gegen den WAC überraschen und im ÖFB Cup überwintern.“

Zwei Testspiele vor Jahreswechsel

...die lange Winterpause: „Die Saison endet ja heuer aufgrund der Winter-WM bereits Mitte November und wir werden deshalb auch bis in die erste Dezemberwoche weitertrainieren bzw. in dieser Zeit auch noch zwei Testspiele (Anm.: gegen LASK Amateure und WSG Tirol) absolvieren. Ich bin gerade im sonnigen Belek und analysiere ein paar Trainingslager-Quartiere – das wäre dann für die Vorbereitung auf die Rückrunde unser Plan, um bestmöglich in den Frühling starten zu können.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at