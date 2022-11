Der FC Flyeralarm Admira verpflichtet Rolf Landerl als neuen Cheftrainer! Der 47-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2024. Mit dem gebürtigen Wiener wechselt auch Rafael Pollack als Co-Trainer in die Südstadt. Der 34-Jährige arbeitete zuletzt bereits äußert erfolgreich mit Landerl bei SV Horn zusammen.

Landerl zurück an alter Wirkungsstätte

Für Landerl ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Bereits in seiner aktiven Karriere absolvierte er Mitte der 2000er Jahre insgesamt 34 Pflichtspiele für die Panther. Zu Beginn seiner Trainerkarriere war der Ex-ÖFB-Teamspieler in der Admira-Akademie tätig, von 2013 bis 2016 coachte Landerl sehr erfolgreich die Juniors des FC Flyeralarm Admira. Weitere Stationen als Chefcoach waren u.a. VfB Lübeck und SV Horn.

Junge Spieler stehen an erster Stelle

„Die Vereinsführung sowie die sportliche Führung haben sich schnell auf Rolf Landerl als Wunschtrainer festgelegt, weil er unsere Admira-Philosophie, in der die Förderung und der Einbau von jungen Spielern bei den Profis an oberster Stelle steht, bereits gelebt hat. Er trägt das Admira-Gen in sich, kennt den Verein sowie das Umfeld bestens und hat bereits mit einigen Leuten hier zusammengearbeitet – etwa mit Willi Vorsager und Pipo Schmidt als dessen Übungsleiter bei den Juniors. Nach der ersten Kontaktaufnahme und den folgenden Gesprächsrunden war allen sofort klar, dass wir unbedingt gemeinsam den Weg bestreiten wollen“, berichtet Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Rolf Landerl wird am Montag, 7. November, um 15:00 Uhr erstmals das Training leiten.