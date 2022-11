Die gestrige 0:4 Klatsche gegen Blau-Weiß Linz war dann eine Niederlage zu viel. Der FC Flyeralarm Admira stellt Chefcoach Roberto Pätzold mit sofortiger Wirkung frei.

Co-Trainer Tommy Wright übernimmt vorerst

Interimistisch übernimmt der bisherige Co-Trainer Tommy Wright. „Nach der Analyse der letzten Wochen mit Blick auf die Entwicklung der Mannschaft sind die Vereinsführung und die sportliche Führung gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine personelle Veränderung vornehmen und Roberto Pätzold freistellen.

Neustart vor dem letzten Meisterschaftsspiel

Wir wollen vor dem letzten Meisterschafts-Spiel in diesem Jahr noch einmal einen neuen Impuls setzen, um mit einem positiven Erlebnis in die Liga-Pause zu gehen und uns optimal auf das Frühjahr vorbereiten“, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer. Der 43-jährige Roberto Pätzold kam im Juli in die Südstadt und absolvierte insgesamt 17 Pflichtspiele an der Seitenlinie. „Wir bedanken uns bei Roberto für seine professionelle und engagierte Arbeit und wünschen ihm für seine weitere sportliche Zukunft alles Gute.

Fotocredit: GEPA/Admiral