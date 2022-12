Sein klangvoller Name "zergeht auf der Zunge", vermittelt südländisches Flair, er misst 1,65 Meter und spielte groß auf im Herbst in der ADMIRAL 2. Liga für den Floridsdorfer AC: Paolino Bertaccini. Der 25-jährige Belgier mit italienischen Wurzeln kam im Sommer von Zwangsabsteiger FC Wacker Innsbruck zum Vizemeister und wurde beim FAC auf Anhieb zum Stammspieler & Dauerbrenner. Mit Top-Quote: 12 Assists (8 in der Liga) in 19 Pflichtpartien und 3 Toren. Nach den Taten ließ "P.B.", der alle Jugend-Nationalmannschaften Belgiens durchlaufen hat, im "Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten) Worte folgen.

Den Ball gebannt im Fokus und tief durchatmend: "Energiebündel" Paolino Bertaccini (re.) vom FAC, hier gegen Kevin Monzialo von Liga-Leader SKN St. Pölten, bei dem die Floridsdorfer am 4. September einen 2:1-Auswärtssieg feierten. Beim Siegtor von Innenverteidiger Christian Bubalovic in der 81. Min. lieferte der "Assistgeber vom Dienst" die Vorlage.

"Schöne Mischung zwischen belgischer und italienischer Kultur"

Ligaportal: Hallo Paolo. Du bist in Charleroi, der drittgrößten Stadt Belgiens geboren und hast, wen wunderts bei Deinem Namen, auch die italienische Nationalität. Wie entstammt diese Konstellation und Deine Herkunft?

Paolino Bertoccini: Hallo. Ja, ich habe zwei Nationalitäten und bin in Belgien geboren. Meine Großeltern kamen zum Arbeiten aus Italien nach Belgien. Ich vergesse meine Wurzeln und diese schöne Mischung zwischen diesen beiden Kulturen nicht.

Ligaportal: Du bist im Sommer vom großen Traditions- doch leider in den letzten Jahren auch Krisen-Klub FC Wacker Innsbruck zum FAC gewechselt. Wie kam der Transfer zustande und warum nur ein 1-Jahres-Vertrag?

Paolino Bertoccini: Im vergangenen Jahr war die Situation wegen des Falls Wacker Innsbruck nicht die einfachste. Glücklicherweise haben mich die Trainer vom FAC kontaktiert. Nach einem guten Gespräch mit ihnen zeigten sie ihr Interesse an mir und ich fühlte mich sicher. Es scheint als wäre es eine gute Idee und Gelegenheit gewesen. Warum ein Jahr? Ich denke, sie wollen mein ganzes Potenzial sehen und wir wissen nicht, was in Zukunft sein wird.

"Mannschaft hat die Qualität, um unter Top-3 zu spielen"

Ligaportal: Der FAC hat in einer sehr spannenden 2. Liga eine durchwachsene Herbstrunde gespielt, was womöglich auch mal wieder dem personellen Umbruch im Sommer geschuldet war. Das ist dann auch ein Findungsprozeß. Ihr überwintert mit Rang 5, seid auswärts als einziges Team der Liga noch unbesiegt, habt zuhause allerdings schon 3 Mal verloren. Wie fällt Dein FAC-Fazit der Herbstsaison aus und was ist noch drin im Frühjahr für den amtierenden Vizemeister?

Paolino Bertoccini: Wie Sie sagten, die Mannschaft ist komplett neu. Wir brauchten Anlaufzeit für eine gute Verbindung unter den Spielern, was völlig normal ist. Ich denke, wir haben eine gute erste Saisonhälfte gespielt. Natürlich konnten wir es besser machen. Wir haben in den letzten Minuten mancher Spiele einige Punkte liegen lassen, aber das ist Fußball.

Aktuell sind wir Tabellenfünfter. Aber ich glaube, dass wir diese Saison etwas Großartiges erreichen können. Die Mannschaft hat die Qualität, um unter den Top-3 zu spielen. Das wird viel Arbeit und Konzentration für die letzten 14 Spiele erfordern.

"Ist Zeit für mich, um 1. Liga zu erreichen"

Ligaportal: Du bist seit 19. November 25 Jahre jung, hast bereits in Belgien, wo Du alle Jugend-Nationalmannschaften durchlaufen hast, in Portugal und Österreich Fußball gespielt. Wie lauten Deine persönlichen Ziele?

Paolino Bertoccini: Ja, das ist richtig. Ich bin 25 und denke, dass es Zeit für mich ist, die höchste Stufe des Fußballs zu erreichen, die 1. Liga. Ich glaube, dass ich die Qualitäten dafür habe und ich werde mein Bestes geben, um meinen Traum zu verwirklichen.

Ligaportal: Abschließend ein Sprung zur Winter-WM nach Katar. Die "goldene Generation" von Deinem Heimatland Belgien ist vorzeitig in der Vorrunde ausgeschieden und wurde ja auch als einer der Turnier-Mitfavoriten gehandelt. Europameister Italien war gar nicht erst dabei. Wie fällt Dein Feedback über die belgische Mannschaft und generell über die am Sonntag zu Ende gehende WM aus?

"Hoffe, dass Argentinien Weltmeister wird, weil ich Messi-Fan bin"

Paolino Bertoccini: Italien ist eine großartige Mannschaft und ich war traurig, sie nicht bei der Weltmeisterschaft zu sehen. Deshalb ist es gut, zwei Nationalitäten zu haben (lacht). Ich konnte stattdessen Belgien unterstützen. Das Abschneiden von Belgien hat mich nicht überrascht. Sie waren 2018 viel besser und ich habe diesmal nicht von ihnen erwartet, dass sie die WM gewinnen.

Ich hoffe, dass Argentinien am Sonntag Weltmeister wird, weil ich ein Fan von Messi bin.

Ligaportal: Danke für das Gespräch und alles Gute!

Das Interview führt Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Zur Person: Paolino Bertoccini

Geb. 19.11.1997 in Charleroi/Belgien, 1,65m, Stürmer.

Fußballerische Stationen Senioren: KRC Genk, Cercle Brügge, FC Arouca & KMSK Deinze (beide Portugal), FC Wacker Innsbruck.

Nachwuchs-Klubs: RSC Charleroi, Standard Lüttich, FC Brügge, KRC Genk.

Nationalmannschaft Belgien: U15 (4 Spiele, 1 Tor), U16 (11/2), U17 (15/3), U18 (3/2), U19 (4/0).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL