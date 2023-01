In wenigen Tagen heißt es für Titelkandidat Blau-Weiß Linz wieder zurück auf den Trainingsplatz. Am 04.01.2023 startet man in der Stahlstadt die Mission "Bundesligaaufstieg" mit Leistungstests, ehe dann mit dem regulären Vorbereitungsprogramm gestartet wird.

Zahlreiche Testspiele und ein Trainingslager

Neben einigen Testspielen holen sich die Linzer um Trainer Gerald Scheiblehner den Feinschliff bei einem Trainingslager in der Türkei. Auch im sonnigen Belek warten auf die Linzer zwei Testspiele.

Am 24.02.2023 geht es dann gleich mit einem OÖ Derby – gegen den SK Vorwärts Steyr – wieder um Punkte in der für die Linzer so wichtigen Frühjahrsmeisterschaft.

Testspielübersicht: 14. Januar 2023 - SV Ried vs. FC Blau-Weiß Linz

21. Januar 2023 - Greuther Fürth vs. FC Blau-Weiß Linz

24. Januar 2023 - SPG Wallern / St. Marienkirchen vs. FC Blau-Weiß Linz

27. Januar 2023 - Union Gurten vs. FC Blau-Weiß Linz

01. Februar 2023 - FC Blau-Weiß Linz vs. Resovia Rzeszow

05. Februar 2023 - FC Blau-Weiß Linz vs. FC Kolos

12. Februar 2023 - FC Blau-Weiß Linz vs. SV Stripfing