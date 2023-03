Vom Wiener Stadtligisten Post SV wechselte er im Sommer 2013 in den Nachwuchs nach Hütteldorf. Der damals 9-Jährige durchlief fortan den gesamten grün-weißen Nachwuchsbetrieb sowie die Akademie des SK Rapid: Almir Oda. Der seit Anfang Jänner diesen Jahres 19-jährige zentrale ÖFB-U19-Teamspieler mit nordmazedonischer Herkunft absolvierte in dieser Saison 16 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga und verlängerte heute seinen Vertrag beim SK Rapid um 2 Jahre.

Debüt für SK Rapid II im Oktober 2020 gegen Austria Lustenau

Sein Debüt für Rapid II gab der Mittelfeldakteur im Oktober 2020 beim Heimspiel gegen den vergangenen Zweitligameister und Bundesligaaufsteiger Austria Lustenau. Insgesamt stand der dreifache ÖFB und fünfmalige nordmazedonische Nachwuchsnationalteamspieler, schon 26 Mal in der ADMIRAL 2. Liga am Platz.

Dabei gelang ihm beim 2:0-Auswärtssieg in Kapfenberg heuer sein erster Zweitligatreffer. Von seinem Kreuzbandriss erholte sich der talentierte Wiener vollumfänglich und kam heuer in 16 der 19 Meisterschaftsspiele zum Einsatz.

"Laufstärke und abgeklärte Spielweise zeichnen ihn genauso aus wie seine Ruhe am Ball"

Steffen Hofmann: „Für uns war schnell klar, dass wir den Weg mit Almir weiter fortsetzen wollen. Er hat großes Potenzial und ist seit seiner Rückkehr von seiner Knieverletzung ein fester Bestandteil unserer 2. Mannschaft. Seine Laufstärke und seine abgeklärte Spielweise zeichnen ihn genauso aus wie seine Ruhe am Ball. Wir freuen uns auf seine zukünftigen Entwicklungsschritte.“

Almir Oda: „Ich freue mich auch weiterhin ein Teil des SK Rapid zu bleiben und möchte dem Verein für das Vertrauen, das ich während meiner Verletzung bekommen habe, danken. Meine Entwicklung will ich hier weiter fortsetzen und langfristig den Sprung in die Bundesliga beim SK Rapid schaffen.“

Fotocredit: SK Rapid