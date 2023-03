Wie der SV Horn, aktuell nach 19 Runden Tabellendritter der ADMIRAL 2. Liga und am Freitag daheim auf den SK BMD Vorwärts Steyr treffend (ab 18:10 Uhr Ligaportal-LIVETICKER), am heutigen Mittwoch in seiner Klubaussendung vermeldet, erhält Eigenbauspieler Filip Stojak einen Jungprofivertrag. Der 17-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bis zur Saison 2024/25, inklusive einer einjährigen Option!

"Filip ist von seinen technischen Fähigkeiten schon sehr weit"

Mit Filip Stojak konnte der SV Horn einen weiteren Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum in Hollabrunn langfristig an den Verein binden. Der Youngster wechselte im Jahr 2019 von der Jugend Angern zum SV Horn. Der 17-Jährige ist seit Jahresbeginn ein fixer Bestandteil der 2. Liga-Mannschaft des Herbstmeisters und stand in den ersten beiden Frühjahrsrunden bereits im Match-Tagskader der Profis.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Filip hat im letzten halben Jahr einen immensen Schritt nach vorne gemacht. Er ist von seinen technischen Fähigkeiten schon sehr weit, wenn er sich weiterhin im körperlichen Bereich so steigert, werden wir noch viel Freude mit ihm haben. Wir sind immer sehr glücklich, wenn wir einen Spieler aus unserem NLZ mit einem Profivertrag ausstatten können. Das ist der beste Beweis dafür, dass dort herausragend gearbeitet wird.“

Fotocredit: SV Horn