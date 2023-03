Freitagabend empfängt der Floridsdorfer Athletiksport-Club in der 20. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Top-Spiel den FC Flyeralarm Admira am FAC-Platz - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Vorjahres-Vizemeister kontra ADMIRAL Bundesliga-Absteiger! Nach über 10 Jahren kommt es somit zu einer Neuauflage des ehemaligen „Großen Floridsdorfer Derbys“. Der FAC will im Frühjahr gegen den 0:1-"Niederlagen-Fluch" ankämpfen.

Szene aus dem Hinspiel am 23. Oktober 2022 in der Südstadt, wo sich der FC Flyeralaram Admira und FAC mit 1:1 trennten. FAC-Kapitän Bubalovic (15. Min.) bescherte den Floridsdorfern per Kopfball damals die 1:0-Pausenführung. Nicolas Keckeisen gelang ebenfalls per Kopfball der Ausgleich in der 80. Spielminute.

FC Admira kehrt zu seinen "Wurzeln" zurück

Im Zuge der 20. Runde der ADMIRAL 2. Liga kommt es zu einem geschichtsträchtigen Aufeinandertreffen in der Hopfengasse. Denn der FAC Wien empfängt den FC Flyeralarm Admira welcher am kommenden Freitag in seine ehemalige Heimstätte über der Donau zurückkehrt. Von 1905 bis 1966 trug die Admira ihre Heimspiele in Floridsdorf aus, wie unter anderem auch das letzte „Große Floridsdorfer Derby“ im Jahr 1954.

Aktuell spricht man zwar - auch in Anbetracht der eher suboptimalen Resultate beider Teams in der Rückrunde - nicht mehr von einem „Großen Floridsdorfer Derby“, aber allenfalls von einer spannenden Begegnung. Die für beide Teams nicht wichtiger sein könnte.

Der aktuell auf Tabellenplatz 8 liegende FAC, musste sich vergangene Woche auswärts beim SKU Ertl Glas Amstetten knapp geschlagen geben. Es war bereits die dritte 0:1-Niederlage in Folge für die Blau-Weißen, die nun aber gegen die Admira ihren ersten Punktegewinn des Kalenderjahres anstreben.

"Uns fehlt Effizienz im Abschluss"

Cheftrainer Mitja Mörec: „Wir haben uns gegen Amstetten, speziell was die Offensive betrifft, deutlich gesteigert. Die Mannschaft stand hinten kompakt und hat sich in der 1. Spielhälfte viele Chancen erarbeitet. Was uns aber fehlt ist die Effizienz im Abschluss. Diese müssen wir nun gegen die Admira unter Beweis stellen. Man spürt im Training, dass die Jungs motiviert sind und stets konzentriert arbeiten. Darum sind wir positiv gestimmt, die Negativserie am Freitag zu beenden."

Die Admira konnte letzte Woche erstmals seit vergangenem Oktober anschreiben. Denn nach 5 Niederlagen in Folge erzielten die Mödlinger einen Heimsieg über den SK Rapid Wien II und konnten dadurch auf den 10. Tabellenplatz vorrücken. Doch Auswärtsspiele zählen für die Admira in dieser Saison bislang nicht zu ihren größten Stärken. Die Mannschaft von Trainer Rolf Landerl konnte nur 5 Punkte aus 9 Auswärtsspielen mit nach Hause nehmen.

Aktuell trennen den FAC und die Admira 3 Punkte, wobei für beide Teams auch nach oben noch einiges möglich ist. So befindet sich der fünftplatzierte First Vienna FC 1894 nur 2 Punkte vor dem FAC Wien.

"Admira erlebt momentan Aufschwung - so Gegner darf man nie unterschätzen"

Mitja Mörec (Foto) blickt gespannt auf das Duell mit der Admira: „Das kommende Spiel kann richtungsweisend für unsere Mannschaft sein. Wir müssen alles daran setzen diese Partie für uns zu entscheiden und mit vollem Elan und Einsatz auf den Platz gehen. Jedoch ist die Admira ein starker Gegner. Letzte Woche haben sie sich gegen Rapid gut präsentiert und erleben momentan wieder einen Aufschwung.

Sie haben viele erfahrene Spieler im Kader, die mit ihren individuellen Qualitäten Spiele entscheiden können. So einen Gegner darf man nie unterschätzen.“

Nach über 10 Jahren steigt am Freitag wieder ein ehemaliges „𝒈𝒓𝒐ß𝒆𝒔 𝑭𝒍𝒐𝒓𝒊𝒅𝒔𝒅𝒐𝒓𝒇𝒆𝒓 𝑫𝒆𝒓𝒃𝒚“ am FAC-Platz 😍



ℹ️ Im gleichnamigen Buch von Reinhard Pillwein könnt ihr mehr über dieses Duell erfahren!



📲 https://t.co/wOwrWO0Qvu

🎫 https://t.co/sE8MwMT35I pic.twitter.com/ad72TazVSi — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) March 13, 2023

Fotocredit: Josef Parak und FAC