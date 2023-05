In der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga kommt es im Top-Spiel im Freitagabend-Match unter Flutlicht in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim zum Duell zwischen dem derzeit Tabellen-10. FC Liefering und dem Drittplatzierten GAK 1902, der zuletzt mit 0:3 eine empfindliche (obendrein seine erste) Heimniederlage gegen Aufstiegs-Top-Aspirant FC Blau-Weiß Linz einzustecken hatte. Ankick Freitag 20:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER. Das Hinspiel am 6. August gewannen die Grazer mit 1:0 durch ein frühes Kopfballtor von Paul Koller im Anschluss an einen Cornerball von Michael Liendl. Schiedsrichter am Freitag: Safak Barmaksiz.

Szene aus dem Hinspiel vom 6. August 2022 zwischen den Lieferingern Raphael Hofer (l.) und Mario Pejazic (r.) und GAK 1902-Akteur Lukas Gabblicher. Für die Grazer gilt es bei noch fünf ausstehenden Runden und nunmehr 5 Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SKN St. Pölten und 4 auf den Zweiten FC Blau-Weiß Linz, die noch direkt aufeinandertreffen, die Minimalchance auf den Aufstieg zu wahren.

"GAK ist Topteam mit vielen routinierten Spielern und enormer Robustheit"

Seit 3 Runden wartet der FC Liefering auf einen Sieg, Zuhause gar seit 10. März (3:1 vs. SV Horn). Den letzten vollen Erfolg generell gab’s am 9. April in Dornbirn (2:0). Zum Teil machten sich die Salzburger das Leben dabei auch selbst schwerer als nötig. In drei der letzten vier Partien agierten die Jungbullen über weite Strecken in Unterzahl. Zuletzt sah Moussa Yeo bei der 0:2-Auswärtsniederlage beim SK Vorwärts Steyr die Gelb-Rote Karte und ist gegen den GAK 1902 damit zum Zuschauen verdammt.