Nach seiner Unserie zu Beginn der Frühjahrsrunde hat sich der FAC mit zuletzt 3 Siegen en Suite zurückgemeldet, doch in der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga wartete eine große Challenge auf das Team vom Trainergespann Mitja Mörec & Aleksandar Gitsov. Ist der Vorjahres-Vizemeister doch beim Tabellenzweiten und Aufstiegs-Aspiranten FC Blau-Weiß Linz zu Gast - Freitag, 18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Die Linzer sind eine wahre Heimmacht (10S, 1U, 1N) und kassierten im Hofmann Personal Stadion nur gegen Spitzenreiter SKN St. Pölten eine Niederlage. Das Hinspiel am FAC-Platz gewannen die Wiener - mit 2:1.

FAC als "Zünglein an der Waage" im Aufstiegsrennen der Top-3

Mit dem Gastspiel beim FC Blau Weiß Linz startet der FAC Wien in die heiße Schlussphase der Saison 2022/23. Denn das Aufeinandertreffen mit dem Stahlstadtclub ist der Auftakt in einen intensiven Mai, in dem die Floridsdorfer alle Top-3-Teams der Liga fordern. Von der etwas mageren Chancenauswertung Anfang des Jahres ist aktuell beim amtierenden Vizemeister nichts mehr zu spüren, denn die Wiener sind momentan in Torlaune und gehen mit breiter Brust in das kommende Duell.

So konnten sie neben dem Derby bei der Vienna, auch das Heimspiel-Doppel gegen den FC Liefering und den SV Lafnitz für sich entscheiden. Die Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov erzielte in den vergangenen drei Ligaspielen 10 Tore.

"Wenn wir gegen Top-3 Punkte mitnehmen wollen, müssen wir uns steigern"

Trotzdem sieht Co-Trainer Aleksandar Gitsov (Foto) noch Verbesserungspotential in der Mannschaft: „Auch wenn wir die drei letzten Spiele gewinnen konnten, haben wir in diesen nicht immer unsere beste Leistung abgerufen. Wir hatten Phasen, wo wir unkonzentriert agierten, individuelle Fehler machten und sofort bestraft wurden. Diese Unsicherheit kann man auf die Misserfolge der vorherigen Wochen rückschließen.

Doch im Duell gegen den SV Lafnitz hat die gesamte Mannschaft eine großartige Einstellung und Charakter gezeigt. Die Wechselspieler haben einen Schwung in das Team gebracht und an diesem Tag den Unterschied ausgemacht. Jetzt spielen wir aber gegen die Top-3-Mannschaften der Liga. Wenn wir da Punkte mitnehmen wollen, müssen wir uns steigern und über 90 Minuten konzentriert auftreten.“

Der kommende Gegner aus Linz ist einer der Meister-Kandidaten der ADMIRAL 2. Liga. Die spielstarken Oberösterreicher um Torgarant Ronivaldo, dem mit 16 Treffern Führenden der Torschützenliste, befinden sich aktuell auf dem 2. Tabellenplatz, mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter St. Pölten.

Die Mannschaft von Trainer Gerald Scheiblehner kann auf eine äußerst erfolgreiche Rückrunde blicken. In den letzten 15 Spielen kassieten die Stahlstädter nur eine einzige Niederlage - auswärts gegen die Young Violets Austria Wien (1:2). Die Weichen der Linzer stehen somit klar auf Titelgewinn.

Nichtsdestotrotz kann sich die Statistik des amtierenden Vizemeisters gegen die Oberösterreicher sehen lassen. In vier der letzten fünf Aufeinandertreffen gingen die Floridsdorfer als Sieger vom Platz.

"Wenn die Jungs das schaffen, können wir auch am Freitag erneut punkten"

„Für uns ist Blau Weiß Linz klarer Titelfavorit und vermutlich die beste Mannschaft der Liga. Auswärts in Linz zu spielen ist eine schwierige Aufgabe. Es wird entscheidend sein, mit welcher Einstellung die Mannschaft in das Spiel geht. Wir müssen sehr diszipliniert auftreten und versuchen unseren vorbereiteten Matchplan umzusetzen.

Wenn die Jungs das schaffen, können wir auch am Freitag erneut punkten, denn das haben wir in den letzten Spielen gegen die Linzer schon bewiesen. Trotzdem kann man sich nicht gut genug auf ein derartiges Spiel vorbereiten. Die Mannschaft sowie auch das gesamte Trainerteam freut sich schon riesig auf die kommenden Duelle. Die Klubs kämpfen um den Aufstieg in die Bundesliga und dürfen keine Punkte mehr liegen lassen. Das heißt sie werden 100% geben und um jeden Ball fighten. Dann kommen noch die Fans und die Atmosphäre dazu, welche ein Fußballspiel so richtig ausmachen“, so Co-Trainer Aleksandar Gitsov.

