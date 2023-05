In der 26. Runde der AMDIRAL 2. Liga ist ein Auswärtsspiel für die 2. Mannschaft des SK Rapid terminisiert. Die jungen Hütteldorfer werden am Freitag ins Waldviertel reisen, wo sie auf den SV Horn treffen. Anpfiff: 18:10 Uhr und die Partie gibt es wie gewohnt im LIGAPORTAL-Liveticker.

40. Pflichtpartie für Kulovits als SK Rapid II-Coach

Das Heimspiel-Doppel gegen Vorwärts Steyr und Kapfenberg endete für den SK Rapid II mit wichtigen 4 Punkten. Gerade im Hinblick auf die aktuelle Tabellensituation in der ADMIRAL 2. Liga könnten diese Zähler am Saisonende von großer Bedeutung sein. Bei aktuell zwei möglichen Absteigern trennen die jungen Hütteldorfer im Moment 4 Punkte zu einem Platz unter dem Strich.

Im insgesamt 40. Pflichtspiel für Stefan Kulovits (Foto) als Rapid II-Cheftrainer soll in Horn endlich wieder der erste Auswärtssieg seit Anfang März (2:1 in Dornbirn) eingefahren werden. Wichtig dabei wird es sein, den ersten Treffer zu erzielen, denn ging Rapid II in dieser Spielzeit in Führung, haben die grün-weißen Talente noch kein Spiel verloren. Gerieten sie in Rückstand, konnte noch kein voller Erfolg verbucht werden.



Personell weiterhin fehlen werden dem SK Rapid II die Spieler Lion Schuster und Pascal Fallmann. Bei beiden zeichnet sich eine zeitnahe Rückkehr ins Mannschaftstraining ab. Ebenso nicht in Horn mit dabei sein wird Almir Oda, der nach seiner fünften gelben Karte eine Sperre absitzen muss. Aristot Tambwe-Kasengele kämpft erneut mit Knieproblemen und wird ebenso fehlen wie die erkrankten Torhüter Benjamin Göschl und Mark Habetler.

"Müssen Spielkontrolle in Chancen ummünzen"

Cheftrainer Stefan Kulovits: "Wir müssen unsere Spielkontrolle, die wir bis ins letzte Drittel haben, auch weiter vorne nutzen und in Chancen ummünzen. Daran haben wir die Woche gerarbeitet, das kann ein Schlüssel für die Partie in Horn sein. Horn ist eine spielstarke Mannschaft, die einen fußballerischen Ansatz gewählt hat, demnach erhoffen wir uns auch mehr Räume vorzufinden als in den letzten Spielen."

Foto: Josef Parak