Die dienstägige Entscheidung des Ständigen Neutralen Schiedsgerichts, wonach der SV Stripfing als Meister der Regionalliga Ost nun doch in die ADMIRAL 2. Liga aufsteigen darf, heizt den Abstiegskampf zusätzlich an, da es nun womöglich drei Teams erwischen könnte. Entscheidende Wochen also auch für den FC Liefering, der an diesem Spieltag den SV Lafnitz empfängt.

Mit dem SV Licht-Loidl Lafnitz gastiert am kommenden Freitag jedoch eine der wenigen Mannschaften in der Red Bull Arena, die das „Oktell“ um den Ligaverbleib nur aus der Ferne mitverfolgen müssen. Daraus entwickelte sich womöglich eine Art Siesta-Modus, schließlich kassierten die Oststeirer zuletzt vier Niederlagen en suite. Der aufstrebende Übungsleiter des Tabellenachten, Philipp Semlic, hat Anfang des Monats seinen Abschied nach dieser Spielzeit bekannt gegeben und will den nächsten Karriereschritt setzen.

Die Lieferinger pochen indes auf den ersten Heimsieg seit dem 10. März und auf den zweiten Saisonerfolg gegen SVL-Goalgetter Poldrugac und Kollegen, nachdem die Ingolitsch-Elf beim ersten Aufeinandertreffen in der Fußballarena Lafnitz einen 3:0-Erfolg gefeiert hat.

STATEMENT

Fabio Ingolitsch: „Der SV Lafnitz ist ein eingeschworener Haufen mit vielen erfahrenen und robusten Spielern, die versuchen, viele Situationen spielerisch zu lösen. Im Herbst konnten wir mit einer sehr intensiven und aggressiven Spielweise einen klaren Auswärtssieg einfahren. Auch dieses Mal wollen wir den Gegner mit hohem Pressing und vielen Ballgewinnen aus dem Konzept bringen.

Zudem haben wir diese Woche speziell am Spiel im letzten Drittel gearbeitet, wo wir die vergangenen Runden unnötige Punkte liegen gelassen haben. Wenn wir am Freitag unser Ding auf den Platz bringen und wieder eine enorme Bereitschaft zeigen können, dann bin ich mir sicher, dass wir gute Chancen haben, dieses wichtige Spiel für uns zu entscheiden.“

PERSONALSITUATION

Benjamin Atiabou, Dario Bijelic, Federico Crescenti, Soumaila Diabate und Daniel Klicnik fallen aus. Douglas Mendes ist mit Brasilien bei der U20-Weltmeisterschaft.

Foto: Red Bull via Getty