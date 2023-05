Am kommenden Freitag gastiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club beim FC Mohren Dornbirn 1913 im Stadion Birkenwiese. Beim Duell gegen die Rothosen will der FAC sich für die 0:3 Heimniederlage im Oktober revanchieren.

Nach der 1:2 Niederlage in der vergangenen Woche gegen den Grazer AK möchte der Floridsdorfer Athletiksport-Club nun in Vorarlberg erneut den Weg zurück auf die Siegerstraße finden. Die knappe Niederlage gegen die Steirer war der erste Nuller für die Blau-Weißen nach vier ungeschlagenen Runden. Vor dem aktuell auf Platz Sieben stehenden Floridsdorfern liegen noch drei Meisterschaftsrunden, in denen ihre Gegner noch um den Auf- oder Abstieg kämpfen.

Aleksandar Gitsov zum Spiel gegen den Grazer AK am vergangenen Sonntag: „Ich finde, dass wir bis zur 60. Minute unseren Matchplan sehr gut umgesetzt haben und auch die bessere Mannschaft auf dem Feld waren. Der Knackpunkt in diesem Spiel war, dass wir das Tor in der ersten Halbzeit bekommen haben, denn vor allem, was den Ballbesitz und die Kontrolle des Spiels betrifft waren wir im Vorteil. Gegen Ende haben wir dann aber nachgelassen und zu wenig gezeigt, um noch einen Punkt herauszuholen.“

Das erste Spiel dieser heißen Schlussphase der ADMIRAL 2. Liga bringt die Floridsdorfer nun nach Vorarlberg zum FC Mohren Dornbirn 1913. Die Rothosen befinden sich aktuell auf dem 12. Tabellenplatz, nur einen Punkt vor den drei Abstiegsplätzen. Nach sechs Niederlagen in den letzten sieben Spielen stehen die Gastgeber gegen den FAC unter Druck, nicht in die unteren Ränge abzurutschen.

Genau diese Umstände lassen das Team Rund um Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov gewarnt sein: „Vor ein paar Tagen habe ich noch gedacht, dass das kommende Spiel für Dornbirn nicht so viel Bedeutung haben wird. Da es jetzt aufgrund der Lizenz des SV Stripfing doch drei Absteiger geben wird, hat sich die Situation jetzt geändert. Aber mit Thomas Janeschitz haben sie für mich einen der besten Trainer der Liga, der seine Spieler bestimmt gut auf die Partie vorbereiten wird. Durch ihre kompakte Spielweise und ihre schnellen Konter sind sie im Umschaltspiel eine der gefährlichsten Mannschaften der Liga. Mit Jan Stefanon und Sebastian Santin haben sie auf den Flügelpositionen zwei Spieler, die ihre Qualitäten in genau diesen Umschaltmomenten zeigen können. Entscheidend wird also sein wie konzentriert, fokussiert und diszipliniert wir in der Restverteidigung agieren.“

FAC-Kapitän Mirnes Becirovic erwartet sich ein schweres Spiel im Ländle, möchte den Fokus aber klar auf die eigenen Ziele legen: „Es erwartet uns ein schwieriges Auswärtsspiel in Vorarlberg. Sie werden ihr Spiel ähnlich anlegen wie im Herbst, jedoch sind sie nun aufgrund ihrer Platzierung unter Druck und müssen alles in die Waagschale werfen. Aber wir schauen nicht auf unsere Gegner, sondern konzentrieren uns auf unser Spiel und unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben. Das primäre Ziel ist mit drei Punkten wieder nach Wien zurückzukehren!“

Bereits sieben Mal duellierte sich der FAC Wien mit dem FC Dornbirn seit ihrem Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga. Die Statistik verspricht ein spannendes Duell, denn beide Mannschaften konnten jeweils drei Spiele für sich entscheiden. Nur einmal endete ein Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden.

Personell verzichten müssen die Floridsdorfer auf ihren Mittelfeldmotor Leomend Krasniqi, der im Duell gegen den GAK seine 5. gelbe Karte gesehen hat.