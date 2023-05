Der Titelkampf in der ADMIRAL 2. Liga könnte spannender nicht sein. Zwei Runden vor Schluss rittern drei Vereine um den Meistertitel und den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga - der GAK 1902, FC Blau-Weiß Linz und SKN St. Pölten. Der GAK 1902 führt drei Runden vor Saisonende und erstmals in dieser Saison die Tabelle an - mit einem Punkt Vorsprung vor den Linzern und 3 Punkte vor den Niederösterreichern an. LIGAPORTAL hat sich den Titelkampf und das Restprogramm der 3Klubs an dieser Stelle noch einmal genauer angeschaut.

GAK 1902 erstmals am Platz an der Sonne

Zwar war das Titelrennen auch schon vor der 28. Runde spannend, doch wer hätte sich gedacht, dass der GAK 1902 plötzlich als Erster in das Finish der Saison geht?

Der FC Blau-Weiß Linz hat am Freitagabend aber völlig überraschend zu Hause (!) gegen den SV Horn mit 0:1 verloren, nachdem die Stahlstädter bereits im Heimspiel davor gegen Vorjahres-Vizemeister FAC beim 1:1 Punkte liegen ließen. Die Rotjacken aus der steirischen Landeshauptstadt nutzten am Samstag die Steilvorlage mit einem 2:0-Heimsieg über den Rapid Wien II.

Besonders bitter aus Sicht der Linzer: Sie vergaben in der Nachspielzeit einen Elfer und spielten auch noch eine Halbzeit lang in Überzahl gegen den Hinrunden-Meister.

So kommt es nunmehr, dass der FC Blau-Weiß Linz den Titel plötzlich nicht mehr in der eigenen Hand hat. Aus Sicht der Oberösterreicher konnte zumindest "Winter-Meister" SKN St. Pölten den Umfaller nicht nutzen - im Gegenteil: Auch die Niederösterreicher verloren ihr Spiel, und zwar am Sonntagvormittag gegen das "Team der Stunde", den KSV 1919 mit 1:2

Die Frage ist nun: Welcher von den 3 Klubs hat im "Schnecken-Rennen" um den Aufstieg und Meister-Titel den längeren Atem?

Das Restprogramm sieht wie folgt aus:

Runde 29 (Freitag, 26. Mai, 19:15 Uhr):

GAK 1902 - SKU Amstetten

FAC - SKN St. Pölten

SK Rapid II - FC Blau-Weiß Linz

Runde 30 (Sonntag, 4. Juni, 14:30 Uhr):

FC Blau-Weiß Linz - SK Sturm Graz II

SKN St. Pölten - SK Rapid II

FC Dornbirn 1913 - GAK 1902

Alle Spiele selbstverständlich im Ligaportal-LIVETICKER!

FC Blau-Weiß Linz mit Vorteil?

Das vermeintlich leichtere Restprogramm gemäß der Tabellenplatzierungen hat der FC Blau-Weiß Linz. Das Team von Cheftrainer Gerald Scheiblehner spielt zwei Mal gegen Zweier-Teams, einmal gegen den SK Rapid Wien II (im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf), einmal gegen den SK Sturm Graz II. Beide Gegner brauchen allerdings jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Und die SK Sturm Amateure haben am Sonntag gegen den SK BMD Vorwärts Steyr bewiesen, dass mit den Steirern zu rechnen ist - vor allem haben die Grazer den Klassenerhalt mit guten Ergebnissen in den verbleibenden zwei Runden noch selbst in der Hand.

GAK 1902 zum Saisonfinale nach Niederösterreich und ins Ländle

Ein schweres Restprogramm hat wohl der GAK 1902. Die heimstarken Rotjacken empfangen nächsten Freitag den fünftplatzierten und wiedererstarkten SKU Amstetten und reisen eine Woche später ins Ländle zum FC Dornbirn 1913, der noch um den Klassenerhalt kämpft und diesen noch selbst in der Hand hat.

Verlieren verboten auch für SKN St. Pölten

Der SKN St. Pölten bekommt es nächste Woche mit dem FAC zu tun, der bereits dem FC Blau-Weiß Linz auswärts jüngst ein Remis abrang (1:1). Die Floridsdorfer fanden nach missglücktem Frühjahrsstart zurück in die Erfolgspur, knöpften nicht nur den Linzern einen Punkt ab, sondern wehrten sich lange gegen die 1:2-Niederlage gegen den GAK 1902 vor einer Woche.

Für die St. Pöltener heißt es am Freitag im 21. Wiener Gemeindebezirk jedenfalls Verlieren verboten - sollte man nicht von Umfallern der beiden Konkurrenten abhängig sein wollen. Ansonsten ist das Titelrennen schon frühzeitig vorbei. Allerdings: Sollten die Linzer erneut einen Dämpfer kassieren und gegen den SK Rapid II verlieren sowie St. Pölten gegen den FAC Punkte liegen lassen, während der GAK sein Spiel gegen Amstetten gewinnt, sind sowohl Linz als auch St. Pölten schon nächste Woche aus dem Titelrennen und die Grazer wären vorzeitig Meister und würden nach langer Abstinenz in die ADMIRAL Bundesliga zurückkehren

Nicht zu vernachlässigen ist im Übrigen auch das Thema Punktegleichheit: Die Saisonduelle zwischen GAK 1902 und SKN St. Pölten endeten 0:0 - somit zählt das bessere Torverhältnis, das im Moment St. Pölten innehat. Bei den Oberösterreichern und dem GAK 1902 hat bei Punktegleichheit Blau-Weiß Linz die Nase vorne, bei Linz gegen St. Pölten genauso.

LIVE dabei mit LIGAPORTAL

Eines ist jedenfalls fix: Es bleibt wohl bis zur letzten Runde spannend. Bei LIGAPORTAL sind Sie, seid Ihr hautnah dabei, wenn die entscheidenden Tore fallen - zum Liveticker-Center.

Foto-Copyright: Harald Dostal/www.sport-bilder.at bzw. GEPA Admiral