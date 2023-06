Der FC Liefering und Fabio Ingolitsch sind gemeinsam zur Entscheidung gelangt, die Zusammenarbeit zu beenden und den ursprünglich bis Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht weiter fortzusetzen. Dies ist das Ergebnis einer umfassenden, tief greifenden und offenen Saisonanalyse, die Klub und Trainer in den letzten Tagen durchgeführt haben. Der 30-jährige Bischofshofener schleift damit ab sofort keine Rohdiamanten mehr bei den Bullen.

Fabio Ingolitsch war in den vergangenen sechs Jahren u. a. Trainer der U18-Mannschaft der Red Bull Fußball Akademie, Coach des Youth League-Teams bzw. Co-Trainer beim FC Liefering. Seine Tätigkeit als Cheftrainer der Lieferinger, die der 31-jährige Salzburger mit Beginn der Saison 2022/23 übernommen hat, endet damit nach insgesamt 30 Spielen und Rang 9 der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga.

Bernhard Seonbuchner:

"Der FC Liefering hat eine sehr intensive und durchaus schwierige Saison hinter sich, die wir zuletzt in gemeinsamen Gesprächen mit Fabio aufgearbeitet haben. Dabei sind letztlich beide Seiten zur Erkenntnis gelangt, sich jeweils neu ausrichten zu wollen. Aus diesem Grund endet die Trainertätigkeit von Fabio beim FC Liefering. Wer diese Position in der kommenden Saison innehaben wird, werden wir in der nächsten Zeit klären. Bei Fabio möchten wir uns herzlich für sein großes Engagement und seinen Einsatz in den vergangenen sechs Jahren bedanken. Fabio hat in dieser Zeit eine starke Entwicklung als Trainer durchgemacht, und ich bin überzeugt davon, dass sich unsere Wege über kurz oder lang mal wieder kreuzen. Jetzt wünschen wir ihm viel Erfolg auf seinem weiteren sportlichen Weg!“

Fabio Ingolitsch:

„Ich hatte die letzten sechs Jahre das Privileg, in einer der besten Fußballakademien Europas zu arbeiten und mich inhaltlich sowie persönlich weiterentwickeln zu können. Nach zwei Titeln als Cheftrainer der U18 und einer Profisaison mit dem FC Liefering ist es nun für mich an der Zeit, einen neuen Reiz zu setzen und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Ich bedanke mich bei allen Spielern und Kollegen für die gemeinsame Zeit in Salzburg und freue mich auf eine neue Herausforderung.“

