Die Tabelle der anderen Art der "VdF - Die Spielervereinigung" hat sich als Gradmesser für die Bewertung der österreichischen Proklubs als Arbeitgeber längst etabliert und wird bereits seit Jahrzehnten durchgeführt. Für die Wertung werden alle Spieler der 28 Vereine der Bundesliga und 2. Liga in Österreich eingeladen, ihre Noten für den eigenen Klub abzugeben. Möglich sind zwischen 0 und 10 Punkte, aus allen Bewertungen ergibt sich ein Mittelwert, der zu Gesamtnoten gerundet wird.

VdF-Vorsitzender Gernot Baumgartner: "Für uns als Gewerkschaft ist es ein Hauptaugenmerk, die Arbeitsbedingungen unserer Mitglieder zu verbessern. Die Tabelle der anderen Art ist dafür ein herausragendes Werkzeug zur Bestandserhebung."

Auch heuer konnten sich die Vorjahressieger sowohl in der höchsten als auch in der zweithöchsten Spielklasse einmal mehr durchsetzen. In der ADMIRAL Bundesliga zeigt sich der FC Red Bull Salzburg als attraktivster Arbeitgeber, in der ADMIRAL 2. Liga findet sich der FC Liefering ganz oben.

"Es zeigte sich einmal mehr, dass es noch Nachholbedarf im Bereich der angemessenen Ausrüstung gibt, der ligaweite Durchschnittswert liegt hier bei nur 6,9 Punkten", erklärt Generalsekretär Thomas Hinum. "Positiv ist, dass wir auch in diesem Jahr feststellen dürfen, dass die Zahlungsmoral (1. Liga 9,4 Punkte, 2. Liga 8,9) im österreichischen Profußball sehr gut ist."

Bezüglich pünktlicher Bezahlung gibt es jedoch zwei Sorgenkinder. Austria Klagenfurt erreichte in dieser wichtigen Kategorie nur 6,1 Punkte und der SV Horn sogar nur 5,1 Punkte.

VdF-Vorsitzender Gernot Baumgartner abschließend: "Durch diese Umfrage haben wir schon vieles für die Spieler und deren Arbeitsbedingungen verbessern können. Sie dient dazu, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und bietet eine Basis für die Vereine zur Optimierung der Bedingungen im Sinne der Spieler."

Frage 1 : Pünktlichkeit der Auszahlung von Gehältern

: Pünktlichkeit der Auszahlung von Gehältern Frage 2 : Klarheit der Verträge

: Klarheit der Verträge Frage 3: Lohnfortzahlung bei Verletzungen

Lohnfortzahlung bei Verletzungen Frage 4 : Informationsaustausch (Management & Mannschaft)

: Informationsaustausch (Management & Mannschaft) Frage 5 : Image des Klubs

: Image des Klubs Frage 6 : Medizinische Betreuung im Verein

: Medizinische Betreuung im Verein Frage 7: Angemessene Ausrüstung

Admiral Bundesliga

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Summe RB Salzburg 9,9 9,8 10 9,5 9,9 9,6 9,7 68,4 Sturm Graz 9,6 9,7 9,2 9,1 9,6 9,5 9,1 65,8 Austria Wien 10 9,5 9,5 8,7 7,5 8,4 7,1 60,7 Rapid Wien 9,3 9,0 8,8 8,4 8,8 8,9 7,4 60,6 A. Lustenau 9,5 9,7 9,1 8,5 8,6 6,9 6,7 59 WSG Tirol 9,7 9,6 9,2 7,8 7,4 6,9 8,0 58,6 SV Ried 9,8 9,5 8,1 7,8 6,9 6,9 7,0 56 SCR Altach 9,9 8,6 9,1 6,0 7,0 6,8 7,5 54,9 WAC 9,7 9,2 8,3 6,5 5,6 7,8 4,9 52 LASK 9,5 9,0 7,9 7,2 6,9 6,2 4,7 51,4 A. Klagenfurt 6,1 8,6 8,3 7,5 7,8 4,0 7,3 49,6 TSV Hartberg 9,8 8,3 8,9 4,5 6,4 6,5 3,4 47,8

Admiral 2. Liga

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Gesamt FC Liefering 10 9,7 8,9 9,4 9,7 9,4 9,5 66,6 SKN St. Pölten 9,7 9,6 9,3 9,4 8,1 9,1 9,2 64,4 Vorwärts Steyr 8,8 9,4 9,5 8,4 8,4 8,8 8,1 61,4 GAK 1902 9,7 9,5 8,8 9,0 8,9 7,2 7,4 60,5 Rapid Wien II 9,9 8,6 9,4 7,7 9,1 7,4 7,5 59,6 Young Violets 9,5 8,9 6,6 7,9 8,4 8,5 8,3 58,1 FC BW Linz 8,7 8,7 8,8 8,0 8,2 7,3 7,3 57 FAC Wien 9,3 8,9 7,9 7,9 7,5 8,1 6,7 56,3 FC Admira 9,2 8,4 8,8 6,9 6,5 8,1 7,9 55,8 Vienna 1894 9,1 8,6 9,1 6,3 8,6 8,9 4,0 54,6 Sturm Graz II 7,9 7,6 7,4 6,1 8,7 8,5 6,8 53 FC Dornbirn 8,1 8,8 8,9 8,4 6,9 4,5 7,1 52,7 SKU Amstetten 9,7 9,4 9,1 6,3 5,5 3,6 4,7 48,3 KSV 1919 8,0 8,1 7,6 7,1 6,4 4,5 6,5 48,2 FC Lafnitz 9,4 7,8 4,6 5,8 6,1 5,3 4,0 43 SV Horn 5,1 6,7 3,2 4,7 4,6 4,8 5,4 34,5

Foto: GEPA-ADMIRAL