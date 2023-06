Nach den Auszeichnungen für die besten Akteure der Saison 2022/2023 durch eine Jury aus Präsidenten, Managern und Trainern, haben wie jedes Jahr nun auch die Sportredaktionen des Landes ihre Auswahl getroffen und das Team der Saison – für die ADMIRAL 2. Liga - zusammengestellt. Das 4-4-2-Format war vorgegeben, wählbar war jeder Spieler, der zumindest einen Einsatz in der laufenden Saison verzeichnen konnte. Die meisten Akteure in dieser Auswahl stellte Meister und ADMIRAL Bundesliga Aufsteiger FC Blau Weiß Linz mit vier. Auch Vizemeister GAK 1902 ist vorne mit dabei mit 2 Nominierungen.

Kam im Sommer 2021 von Liga-Rivale SKN St. Pölten zum FC Blau-Weiß Linz und war besonders in seiner 2. Saison eine feste Größe und Muster an Zuverlässigkeit: Innenverteidiger Manuel Maranda, der in 28 Liga-Partien im Meister-Jahr auch je 3 Tore und Assists beisteuerte.

Torhüter-Routinier Andreas Lukse führt 2. Liga-Team der Saison an

Im Tor steht mit Andreas Lukse von Aufsteiger First Vienna FC 1894, der auch von der Klubjury gewählte „Tormann der Saison“. In der Viererkette sind Spieler von den drei bestplatzierten Teams zu finden. Auf der linken Außenverteidigerposition steht der Linzer Simon Pirkl, sein Pendant auf der rechten Abwehrseite ist mit Julian Keiblinger, der einzige Sankt Pöltner im Team. Die Innenverteidigung ist mit Milos Jovicic und Manuel Maranda eine Mischung aus Graz und Linz.

Am linken Flügel hat Andree Neumayer vom SV Horn den Sprung ins Team der Saison geschafft, auf dem rechten Flügel steht Mohammed Fuseini (SK Sturm Graz II). Im Zentrum gibt es mit den beiden „Edelzanglern“ Michael Liendl und dem „Spieler der Saison“ Matthias Seidl wieder je einen Spieler vom GAK 1902 und einen vom FC Blau Weiß Linz.

Den Sturm des Teams der Saison bilden Torschützenkönig Ronivaldo (FC Blau Weiß Linz) - siehe auch Torschützenliste - und Karim Konate (FC Liefering), der nach der Winterpause den Sprung zum Lieferinger Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg in das Oberhaus schaffte und dort ebenfalls auf Torejagd ging.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und ADMIRAL Bundesliga