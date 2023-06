Weiterer Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Nikki Havenaar wechselt vom FC Thun ins Innviertel. Der 28-jährige Innenverteidiger, der einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben hat, spielte zuletzt zur Leihe bei Neuchatel Xamax.

„Nikki Havenaar ist ein sehr erfahrener Innenverteidiger, der mit seiner Größe eine klare Waffe hat. Er kennt die 2. Liga und wird bei unserer Neuausrichtung auch als Führungsspieler eine zentrale Rolle spielen“, erklärt SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Mein großes Ziel ist es, in der höchsten Liga zu spielen. Ich bin überzeugt vom Weg, den die SV Guntamatic Ried geht, und dass wir den Wiederaufstieg bereits in dieser Saison schaffen können. Ich bin jetzt mit 28 in einem guten Alter, konnte sehr viel Erfahrung in der 1. und 2. Liga in der Schweiz sammeln. Ich werde alles für die Mannschaft geben. Wegen meiner Größe bin ich natürlich bei Standards sehr gefährlich“, sagt Nikki Havenaar.

Steckbrief Nikki Havenaar:

geboren am 16. Februar 1995 in Nagoya (Japan)

Nationalität: Japan

Größe: 200 cm

Position: Abwehr

Vereine: Nagoya Grampus (bis 2016), SV Horn (2016-18), FC Will (2018/19), FC Thun (2019-23), Neuchatel Xamax (Leihe, 2022/23), SV Guntamatic Ried (seit 2023); U18-Nationalspieler Japan

Foto: SVR/ Schröckelsberger