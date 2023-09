Wie in der Vorsaison in beiden Spielen gewann der GAK 1902 auch das nächste, dritte Duell gegen den FC Liefering "zu Null" und lieferte beim verdienten, souveränen 3:0-Heimsieg eine gelungene Generalprobe für das Top-Spiel in einer Woche beim Tabellenzweiten und Mit-Aufstiegs-Aspiranten SKN St. Pölten (Freitag, 29. September, 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Während der Spitzenreiter seinen 7. Sieg im 8. Spiel feierte und nunmehr bereits 5 Punkte Vorsprung auf den SKN hat, kassierten die Jungbullen die 3. Niederlage in Folge. Nachfolgend Statements.

Der Einsatz stimmte bei den Jungbullen, doch Spitzenreiter GAK 1902 ist zur Zeit das Nonplusultra in Liga 2 und war an diesem Samstag "eine Nummer zu groß" für die Lieferinger.

"Wissen, wir brauchen eine Aktion und dann kann das Spiel entschieden sein"

Daniel Maderner (Doppeltorschütze GAK 1902) über...

...das Spiel und derzeitige Form des GAK: "Das Spiel war die 1. Halbzeit nicht einfach und wir waren eigentlich nicht gut im Spiel, aber wir haben trotzdem 2:0 geführt. Das spricht auch für unsere individuelle Qualität. Wir treten als Mannschaft sehr gut und kompakt auf. Es rackert jeder für den anderen und wenn es mal spielerisch nicht läuft, machen wir es kämpferisch wett.

Das ist sehr unangenehm für die Gegner und deshalb stehen wir auch da oben im Moment. Wir wissen, wir brauchen eine Aktion und dann kann das Spiel entschieden sein."

...seine Leistung: "Speziell nach meiner Verletzung, ich war ja 9 Monate weg, bin ich noch immer nicht bei 100 Prozent. Ich sehe bei mir noch Luft nach oben."

Martin Murg (GAK 1902): "Ich denke, dass wir eine eingespielte Mannschaft sind, die alles füreinander gibt und um jeden Ball kämpft. Wir sind auch neben dem Platz eine super Mannschaft und das macht uns so super gut."

Cinel: "Haben unsere mit Abstand beste Halbzeit gespielt"

Onur Cinel (Cheftrainer FC Liefering): "In erster Linie liegen unsere Gedanken bei Nicolo (Anm.: Turco musste nach einem unschönen Zusammenprall in der Schlussviertelstunde verletzt vom Feld). Wir hoffen, dass es nichts Schwerwiegendes ist. Ansonsten haben wir unsere mit Abstand beste Halbzeit gespielt. Von daher haben wir im Prozess einen Schritt nach vorne gemacht.

Natürlich ist es schwierig, gegen den GAK das Spiel in Unterzahl noch zu drehen. Trotzdem bin ich ziemlich stolz auf die Leistung der Mannschaft, auch wenn es sich für die Jungs gerade nicht so anfühlt – sie können aber stolz darauf sein."

Fotocredit: FC Liefering via Getty