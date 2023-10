Der Kapfenberger SV 1919 konnte sich am Freitag in der ADMIRAL 2. Liga beim SV Horn mit 2:0 durchsetzen und sammelte wichtige drei Punkte (zur aktuellen Runde). Nach dem Erfolg der Falken ging es in der Kabine ordentlich rund. Die Mannschaft um Torwart-Routinier Richard Strebinger ließ die Falken tanzen.

Eine starke zweite Halbzeit brachte den Kapfenbergern von Trainer Abdulah Ibrakovic drei Zähler. In der Kabine wurde der Erfolg dann gebührend gefeiert - ganz nach dem Motto "die Falken tanzen wieder".

Foto: Kapfenberger SV