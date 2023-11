Der Kapfenberger SV 1919 aus der ADMIRAL 2. Liga konnte am Sonntagnachmittag in der 14. Runde gegen den FC Liefering mit 1:0 gewinnen. Die Obersteirer sind damit eines von fünf Teams, das 23 Punkte auf dem Konto hat. Die Mannen von Trainer Ibrakovic können also durchaus zufrieden sein mit dem bisherigen Saisonverlauf. Nach dem Erfolg gab es in der Kabine übrigens wieder den obligatorischen und inzwischen fast schon legendären Falkentanz.

Die Kapfenberger sind mit dem Sieg seit mittlerweile sieben Ligaspielen ungeschlagen. Kein Wunder, dass in der Kabine dann wieder die Falken tanzten.

Erst kürzlich ging ein anderes Instagram-Video vom Tanz viral und wurde damals über 3 Millionen Mal geklickt (zum Artikel und Video). Das Video vom Liefering-Match hatte am Sonntagabend knapp 3000 Likes.

