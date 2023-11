Am Sonntag um 10:30 Uhr steigt in der ADMIRAL 2. Liga das Steirer-Derby zwischen SK Sturm Graz II und dem DSV Leoben. Das Spiel wird in Wiener Neustadt ausgetragen, nachdem der Senat dem Solarstadion Gleisdorf die Zulassung für Zweitliga-Spiele entzogen hatte (zum Artikel). Grund waren die schlechten Platzverhältnisse. Apropos schlechte Verhältnisse: Bevor die Donawitzer am Samstag ihr Abschlusstraining absolvieren konnten, musste der Platz vom Schnee befreit werden.

Zusammengeholfen

Bevor am Samstag trainiert werden konnte, musste erst der frisch gefallene Schnee beseitigt werden. Das Trainer-Team und die DSV-Mitarbeiter halfen aber flott zusammen, um den Trainingsplatz für die Mannschaft wieder fit zu machen.

Das Duell zwischen der Poms-Truppe und den Jungblackies gibt es natürlich im Ligaportal-Liveticker-Center mitzuverfolgen => zum Ticker.

Fotos: DSV Leoben