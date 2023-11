Nicht nur sportlich, sondern auch jenseits des grünen Rasens sorgt der DSV Leoben für Schlagzeilen. Nach einem einjährigen Rechsstreit, bei dem der Verein von seinem Ex-Obmann Peter Skrivanek verklagt wurde, hat der Klub den Gerichtssaal als Sieger verlassen. Skrivaneks Begehren wurde abgewiesen und dem Beklagten sind die Prozesskosten rückzuerstatten. Ligaportal weiß wie immer mehr und hat die Story exklusiv.

Das Kapitel DSV Leoben vs. Peter Skrivanek wurde zu Ende geschrieben

So erfrischend eine Hochzeit, so belebend eine Scheidung - das Leben sorgt immer für unerwartete Wendungen. Auch beim DSV trifft dieses Sprichwort zu. Eine leidige Causa geht somit zu Ende. Nach der Trennung von Peter Skrivanek mit dem DSV Leoben, klagte der Ex-Obmann den Verein auf Aufwandsentschädigung für seine Tätigkeit als Obmann beim DSV und Geschäftsführer bei der DSV Leoben Vermarktungs GmbH.

Die Verhandlung fand vor rund drei Wochen am LG Leoben statt, vor etwa einer Stunde erhielten die Parteien das Urteil. In beiden Klagsfällen wurde der Antrag des Klägers abgewiesen und der beklagten Person, in diesem Fall dem DSV Leoben, eine Prozesskostenrückerstattung zuerkannt. Die Vereinsstatuen sehen nämlich vor, dass ein ehrenamtlicher Obmann für seine Tätigkeit keine Gage erhält, dies wurde auch vom vorsitzenden Richter bestätigt. Auch im zweiten Streitpunkt wurde dem DSV Recht gegeben - ein Geschäftsführergehalt steht nur dann zu, wenn man auch als Geschäftsführer gemeldet ist. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein weiteres Kapitel aus der Vergangenheit wurde nun zugeschlagen und für den Verein zufriedenstellend beendet - es bleibt zu hoffen, dass nun endlich Ruhe in Leoben einkehrt. Trotz aller Euphorie haftet dennoch ein bitterer Beigeschmack an, denn Peter Skrivanek trägt die DSV-DNA in sich und feierte mit dem Verein nicht nur als Spieler großartige Erfolge. Und vielleicht ist es ja wirklich wie in einer Ehe und die beiden Streithansl'n planen ein Comeback im 'Beziehungstheater' - wer weiß, vielleicht gibt es eine unerwartete Wiederaufführung ihrer gemeinsamen Geschichte und man geht dann gemeinsam wieder auf einen Kaffee - wie es in der Regel nach einer Scheidung üblich ist.

Das sagen die streitenden Parteien:

Offizielles Statement DSV Leoben:

"Das ist ein großartiger Tag für den Klub. Die Causa Skrivanek konnte mit einem vollkommen gerechten Ausgang für den DSV beendet werden."

Peter Skrivanek, Ex-Obmann, DSV Leoben:

"Es hat vor drei Wochen eine Gerichtsverhandlung gegeben. Ich muss noch auf die Info von meinem Anwalt warten, habe das Urteil noch nicht erhalten. Solange kann ich nichts dazu sagen."

Foto: RIPU Sportfotos