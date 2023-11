Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung nachfolgenden Beschluss und sperrte mit Wilhelm Vorsager und Andrej Stevanovic gleich zwei Spieler vom ADMIRAL 2. Liga-Zwölften FC Flyeralarm Admira.

Für seinen Kurzauftritt erhält Wilhelm Vorsager (r.) eine verhältnismäßig lange Sperre, der "Langzeit-Panther" hat damit schon vorzeitig Winterpause.

Zwei Einwechselspieler mit jeweils roter Karte in Nachspielzeit

Beide Spieler waren im Heimspiel der Südstädter in der 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga am vergangenen Samstag gegen Aufsteiger SW Bregenz (1:3) erst in der 2. Halbzeit eingewechselt worden, um jeweils in der achtminütigen Nachspielzeit von Schiedsrichter Daniel Pfister die Rote Karte zu erhalten.

Mittelfeldspieler Andrej Stevanović war in der 67. Minute für Anderson gekommen und sah in der letzten Spielminute der Partie (90.+8) wegen Verhinderung einer offensichtlichtlichen Torchance die rote Karte. Der 19-jährige Serbe wird für ein Spiel gesperrt.

Der 26-jährige Wilhelm Vorsager kam erst in der 81. Spielminute für Georg Teigl, um nur neun Minuten später wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen zu werden. Das Admira-Eigengewächs erhielt dafür 2 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate).

Beide Admira-Akteure fehlen somit im bevorstehenden letzten Liga-Spiel des Jahres beim SV Stripfing (Freitag, 1. Dezember, 18:10 Uhr).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL