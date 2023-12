Nach der ersten witterungsbedingten Spielabsage für Freitagabend in der 16. Runde der ADMIRAL 2. Liga in Horn (SV Horn vs. DSV Leoben) - siehe Beitrag zuvor - folgt sogleich die nächste bei der Partie des Tabellenletzten SKU Amstetten gegen Liga-Leader GAK 1902.

Beide Teams bereits im Endstadium vom Aufwärmprogramm

Beide Mannschaften hatten bereits mit dem Aufwärmprogramm begonnen, ja waren sogar im finalen Stadium befindlich. Referee Isa Simsek gab Stand zunächst "grünes Licht", man war bereit. Doch dann glich das Spielfeld ob des dichten Schneefalles schnell eher einer "Ski-Loipe".

Die gezogenen Linien waren kaum zu sehen und "Frau Holle" schüttet von oben her gerade ordentlich nach und folglich wurde das Match kurzfristig abgesagt.

Auf Grund des Schneefalls und der Unbespielbarkeit des Rasens wurde das heutige Spiel gegen Amstetten abgesagt. ❄️ #SKUGAK #grazerak #LigaZwa pic.twitter.com/uDYKXEMwoy — GAK 1902 (@grazerak) December 1, 2023

Fotocredit: RiPu-Sportfotos