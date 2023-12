Nach dem Auswärtssieg (Spielbericht) beim KSV 1919 freut sich Robert Weinstabl - Trainer beim SV Licht Loidl Lafnitz - über den erfolgreichen Abschluss und spricht seiner Mannschaft ein großes Kompliment aus. Aber auch bei den Falken ist Klubmanager Lukas Knauer mit dem Saisonverlauf zufrieden. Wir haben die Stimmen zum Spiel:

Edon Murataj traf zum 2:1 für den SV Lafnitz

Stimmen zum Spiel:

Lukas Knauer, Klubmanager KSV 1919:

"Nachdem wir einen sehr sehr starken Herbst hatten, müssen wir am Ende zufrieden sein. Auch wenn wir die letzten zwei Partien nicht so abgeschlossen haben, wie wir uns das vorgestellt hatten. Gegen Lafnitz haben wir uns auf dem extrem tiefen Boden sehr schwer getan und unsere Chancen leider nicht genügend genützt."

Robert Weinstabl, Trainer SV Lafnitz:

"Trotz schwieriger Platzverhältnisse waren wir die Mannschaft, die mehr Fußblall gespielt hat. Wir haben uns sehr gut vorbereitet und sind sehr diszipliniert aufgetreten. Im Ballbesitz haben wir die zweiten Bälle sehr gut verarbeitet und gut von hinten raus gespielt. Unsere Mittelfeldspieler wurden gut in Szene gesetzt. Über 90 Minuten gesehen, geht der Sieg in Ordnung. Großes Kompliment an meine Mannschaft, zu einem richtig guten und erfolgreichen Abschluss!"

Alle Infos zum Spiel gibts im Liveticker

Foto: GEPA-Admiral