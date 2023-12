"Frau Holle" hat Österreich und die ADMIRAL 2. Liga weiter "im Griff". Nachdem bereits gestern Abend in Runde 16 die Partien in Amstetten und in Horn witterungsbedingt abgesagt wurden, betrifft es heute in der Naturarena Hohe Warte das mit Spannung erwartete Top-Spiel First Vienna FC 1894 vs. Aufsteiger SW Bregenz - wir berichteten bereits. Nun folgte auch noch die Absage für ein weiteres Topspiel, die Sonntag-Matinee in der Innviertel Arena zwischen dem Tabellendritten SV Guntamatic Ried und punktgleichen Tabellenvierten Floridsdorfer Athletiksport-Club (3. Dezember, 10:30 Uhr).

Die Nachtragstermine der abgesagten Spiele werden ehestmöglich bekannt gegeben. Wobei die Innviertler eh schon noch das Nachtrags-Spiel am nächsten Mittwoch beim SK Sturm Graz II (ab 18:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) haben.

Spiel gegen den FAC abgesagt! ❄️

Aufgrund der extremen Schneefälle wurde das für morgen angesetzte Spiel gegen den Floridsdorfer AC abgesagt. Ein Nachtragstermin steht noch nicht fest. Weitere Infos folgen.#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/Hn4ldyfsQC — SV Ried 1912 (@svried1912) December 2, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at