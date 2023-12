Die massiven Schneefälle in weiten Teilen des Landes halten die sportlich Veranwortlichen auch in den höchsten beiden Spielklassen Österreichs weiter in Atem... Nach bereits zweierlei feststehenden Absagen im Oberhaus (in Innsbruck und in Salzburg) ist nun auch in der ADMIRAL 2. Liga, nach den Absagen zweier Freitagabend-Spiele, der Samstagnachmittag-Partie auf der Hohen Warte und der Sonntags-Matinee in Ried, eine weitere Meldung eingedrudelt:

Das Sonntagmittag-Match zwischen dem FC Mohren Dornbirn 1913 und dem FC Liefering (geplant 12:30 Uhr) kann ebenso nicht planmäßig über die Bühne gehen! Auch hier wird der Nachtragstermin zeitnah kommuniziert.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty