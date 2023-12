Der SV Stripfing/Weiden und Adnan Mravac beenden in beiderseitigem Einvernehmen die Zusammenarbeit. Der 41-jährige Bosnier war seit der Saison 2022/23 als Sportdirektor tätig, unter ihm gelang der Meistertitel in der Regionalliga Ost sowie der damit verbundene Aufstieg in die ADMIRAL 2.Liga. Als Nachfolger konnte der SV Stripfing den 34-jährigen Ex-Austria Wien-Kapitän Alexander Grünwald gewinnen.

Grünwald: "Möchte weitere Professionalisierung des Klubs vorantreiben"

Der SV Stripfing in seiner Klubaussendung soeben: "Wir bedanken uns bei Adnan für die sehr gute Zusammenarbeit. Sein Engagement war ein Grund für den Meistertitel in der Regionalliga Ost. Gemeinsam konnten wir mit dem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. Wir wünschen Adnan für die Zukunft nur das Beste.

Adnan Mravac: "Ich bedanke mich beim SV Stripfing für die Chance und die gute Zusammenarbeit während der letzten eineinhalb Jahre. Für mich war es eine tolle Erfahrung und ich freue mich auf die künftigen Herausforderungen. Dem SV Stripfing wünsche ich für die Zukunft alles Gute“

Alexander Grünwald wird künftig die Funktion des Sportdirektors beim Aufsteiger, aktuell Tabellenneunter in Liga 2, einnehmen. Der 34-jährige Kärntner, der 327 Bundesliga-Spiele absolvierte und ein "Gesicht der Veilchen" vom Verteilerkeis war/ist, war nach seiner erfolgreichen aktiven Karriere zuletzt in der Marketing & Sales Abteilung von Kooperationspartner FK Austria Wien tätig.

Als Aktiver kann Grünwald auf eine beeindruckende Karriere im Österreichischen Profifussball zurückblicken. Er bestritt mit Austria Wien 330 Pflichtspiele, unter anderem auch auf europäischer Bühne, und ist außerdem Inhaber der UEFA B-Lizenz.

Mit Alexander Grünwald gewinnt der SV Stripfing einen Mann mit unschätzbarer Erfahrung im österreichischen Fussball. Der gebürtige Klagenfurter in einer ersten Stellungnahme: "Der SV Stripfing hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen, Erich Kirisits hat eine klare Vision für den Klub, dass habe ich in den guten und konstruktiven Gesprächen sofort gemerkt. Auch auf der persönlichen Ebene hat es sofort gepasst.

Die Chance hier nun als Sportdirektor die nächsten Schritte gehen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel. Ich möchte die weitere Professionalisierung des Klubs vorantreiben, freue mich auf diese neue Aufgabe, bin voller Elan und kann es nicht erwarten loszulegen.“

Fotocredit: SV Stripfing