Einzig in der ADMIRAL 2. Liga stehen für die SV Guntamatic Ried noch zwei Nachtragsspiele an. Zunächst noch aus Runde 13 gegen den SK Sturm Graz II. Das Match wird am morgigen "Nikolo-Tag", Mittwoch, den 6. Dezember, nachgeholt und in Wiener Neustadt ausgetragen. Erstmals begegnen sich beide Teams in einem Meisterschaftsspiel. Ankick: 18:30 Uhr. Ligaportal-Liveticker. Schiedsrichter: Emil Ristoskov/Kärnten.

Nikki Havenaar ist mit fünf Treffern der torgefährlichste Innenverteidiger der 2. Liga und in der internen Innviertler-Torschützenliste hinter Mark Grosse auf Rang 2. Der Rieder Abwehrchef will mit seiner Mannschaft den Erfolgslauf fortsetzen und zum Jahresabschluss noch einen Dreier drauf setzen.

„Hatten wieder Top-Energie im Training und lassen uns von Absage nicht von unserem Weg abbringen"

Während das Spiel am vergangenen Sonntag, dem 3. Dezember, in Runde 16 zwischen der SV Guntamatic Ried und dem FAC witterungsbedingt abgesagt wurde (Nachholtermin noch offen), war die 2. Mannschaft des ADMIRAL Bundesligisten SK Puntigamer Sturm Graz im Einsatz und kassierte am Freitagabend bei winterlichen Verhältnissen eine 1:3-Niederlage beim SKN St. Pölten. Es war bereits die vierte Niederlage der "Jungblackies", die mit 11 Punkten auf Rang 14 liegen.

Die SV Ried dagegen ist seit der ersten länderspielbedingten Ligapause in diesem Herbst und damit Mitte September unbesiegt, holte seither aus acht Spielen 20 Punkte (6S, 2U) und begab sich in der Tabelle auf die Überholspur. Derzeit sind die Innviertler Vierter der Tabelle mit 26 Punkten auf dem Konto. Mit einem weiteren Dreier gegen den SK Sturm II winkt Rang 2.

SVR-Abwehrchef Nikki Havenaar bedauert den Spielausfall am 1. Adventsonntag: „Wir waren sehr gut auf das Spiel gegen den FAC vorbereitet. Leider wurde es abgesagt. Jetzt gehen wir genauso gut vorbereitet in das letzte Spiel gegen Sturm Graz II. Die Wetterbedingungen werden wahrscheinlich auch in diesem Spiel nicht einfach werden."

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir haben wieder Top-Energie im Training gehabt und lassen uns von der Absage nicht von unserem Weg abbringen.“

„Sturm Graz II hat eine junge Mannschaft mit viel Speed nach vorne"

Nikki Havenaar vor dem achten Auswärtsspiel der Rieder in dieser 2. Liga-Herbstsaison (bisher: 2S, 3U, 2N; 7:6 Tore): „Wir wollen mit einer Sieger-Mentalität in dieses Spiel gehen. Mit einem Sieg wollen wir auf den zweiten Platz vorstoßen. Sturm Graz II hat eine junge Mannschaft mit viel Speed nach vorne. Es wird sicher kein einfaches Spiel, aber mit unserer Qualität und Erfahrung wollen wir unbedingt drei Punkte nach Ried mitnehmen."

Maximilian Senft: „Die Mannschaft brennt auf das Spiel am Mittwoch. Ein letztes Mal dieses Jahr werden wir alles raushauen."

Personalsituation

Marcel Ziegl, Philipp Pomer und Matthias Gragger sind weiterhin verletzt. Auch Nico Wiesinger fällt noch aus. Diego Madritsch und Oguzhan Özlesen sind ins Training zurückgekehrt. Fabian Rossdorfer und David Bumberger fehlen erkrankt.

Daten & Fakten zum Duell

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und SK Sturm Graz II im Uniqa-ÖFB-Cup am 15. August 2010 in Graz aufeinander. Ried siegte mit 5:0. Vor dem 5:0 im Jahr 2010 gab es auch am 18. September 2009 eine Pokal-Partie, ebenfalls in Graz. Die Innviertler waren dabei mit 2:1 erfolgreich.

Spiel gegen den FAC abgesagt! ❄️

Aufgrund der extremen Schneefälle wurde das für morgen angesetzte Spiel gegen den Floridsdorfer AC abgesagt. Ein Nachtragstermin steht noch nicht fest. Weitere Infos folgen.#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/Hn4ldyfsQC — SV Ried 1912 (@svried1912) December 2, 2023

