Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt einen Wechsel auf der Cheftrainer-Position bei Sturm II, aktuell Tabellen-14. der ADMIRAL 2. Liga, bekannt. Langzeit-Trainer Thomas Hösele – der in dieser Funktion seit 2018 tätig war – verlässt diesen Posten, bleibt dem Verein allerdings in anderer Funktion erhalten. Für ihn übernimmt Jürgen Säumel bei den Jung-Blackys in Liga 2. Der 39-Jährige absolvierte als Aktiver 189 Spiele für die "Schwoazn", ist Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz und war zuletzt als Cheftrainer des WAC II sowie als Co-Trainer beim TSV Hartberg und beim ÖFB-Team tätig.

V.l.: Andreas Schicker und Jürgen Säumel.

"Wollen mit Jürgen Säumel neue Ansätze und frischen Wind ins Team bringen"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Ich möchte mich bei Thomas Hösele, der in verschiedenen Funktionen seit 2013 beim SK Sturm tätig ist und stets hochprofessionelle und hervorragende Arbeit verrichtet hat, für seine Zeit als Cheftrainer bei Sturm II bedanken. Er hat die Rolle als Trainer der zweiten Mannschaft richtig interpretiert und konnte mit den damit verbundenen Herausforderungen immer gut umgehen.

Der Aufstieg aus der Regionalliga in die zweite Liga sowie die Entwicklung zahlreicher junger Spieler zeugen von seiner Qualität als Trainer und bestätigen seine Leistungen. Wir wünschen Thommy alles Gute für die Zukunft und freuen uns, dass er dem Verein erhalten bleibt.“



Schicker weiter: „Nun wollen wir allerdings einen neuen Impuls in der Mannschaft setzen und mit Jürgen Säumel neue Ansätze und frischen Wind ins Team bringen. Jürgen kennt den SK Sturm, hat bereits erste Erfahrungen als Cheftrainer gesammelt und kann sich perfekt mit unseren Spielprinzipien identifizieren.

Wir sind absolut überzeugt von seiner Qualität und davon, dass er bei Sturm II – wo wir bekanntlich aktuell in einer schwierigen Lage im unteren Drittel der Tabelle stecken – sehr gute Arbeit verrichten wird. Unser klares Ziel bleibt weiterhin der Verbleib in der Liga.“



"Wollen im Frühjahr genügend Punkte holen, um Klassenerhalt zu schaffen"

Jürgen Säumel über die Rückkehr als Trainer zum SK Sturm: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe, möchte unsere jungen Talente bei Sturm II weiterentwickeln und an die Kampfmannschaft heranführen.

Gleichzeitig wollen wir im Frühjahr aber auch genügend Punkte holen, um den Klassenerhalt in der ADMIRAL 2. Liga zu schaffen. Für mich persönlich ist es jetzt der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt."

Fotocredit: SK Sturm Graz