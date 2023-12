Am Freitag, den 16. Februar, startet die ADMIRAL 2. Liga mit den noch fälligen fünf Nachtragsspielen aus der 16. Runde ins Frühjahr 2024. Für die - um bei der Zahl 16 zu bleiben - 16 Klubs stehen auch die weiteren Spieltermine ab Runde 17 bis zum Meisterschaftsende fest. Alle SPIELE selbstverständlich im Ligaportal-LIVETICKER.

Ab 16. Februar 2024 rollt bzw. fliegt der Ball in der ADMIRAL 2. Liga wieder...in die Tornetze. Zunächst stehen die Nachtragsspiele auf dem Programm, beginnend an jenem Februar-Freitag in Horn und Ried.

Mit Partie SV Horn vs. DSV Leoben wird 2. Liga-Jahr 2024 eröffnet

Die Klubs hatten abermals - wie seit Einführung der 16er-Liga - die Möglichkeit, die Anspielzeiten innerhalb der flexiblen Zeitfenster zu wählen. Die weitere Auswahl und damit verbundene Terminänderungen der TV-Spiele ab der 21. Runde erfolgt bis vier Wochen vor der jeweiligen Runde, die finale Terminierung der letzten beiden Runden wird ebenfalls nach Abstimmung mit den TV-Partnern bekannt gegeben.

→ Spieltermine 2. Liga Frühjahr 2024 (PDF)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty