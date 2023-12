Er ist Jahrgang 2006, heuer seit September gerade mal 17 Jahre jung, wurde in Wien geboren, durchlief die Austria Wien-Jugend samt AKA der Veilchen, um im Sommer 2022 in die AKA Salzburg U18 in die Mozartstadt zu wechseln: Oliver Lukic. Der großgewachsene, zentrale Mittelfeldspieler (1,88m) absolvierte in der Herbstsaison für den FC Liefering sieben Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga und streifte den "Rote Bullen-Dress" auch drei Mal in der UEFA-Youth League über. Und auch wenn das Mittelfeld-Talent in den Duellen mit Inter Mailand fehlte, scheint der ÖFB-U18-Teamspieler gerade in Italien begehrt zu sein.

Durchsetzungsstark und begehrt: Auf Oliver Lukic scheinen gleich mehrere europäische "Fußball-Schwergewichte" ein Auge geworfen zu haben.

Italienische Top-Klubs sowie BVB und ManU interessiert

So vermeldet "TuttoMercatoWeb", dass sowohl der italienische Rekordmeister Juventus Turin als auch Atalanta Bergamo Interesse am jungen Wiener haben. Und darüberhinaus auch noch Premier League-Klub Manchester United und der deutsche Champions League-Achtelfinalist Borussia Dortmund.

Vom BVB wechselte heuer im Sommer Ausnahme-Talent Jude Bellingham zu Real Madrid. Aufrund der Spielweise wird Oliver Lukic bereits mit dem 20-jährigen, nahezu gleichgroßen Engländer verglichen.

Beim FC Liefering hat der dreimalige ÖFB-U18-Teamspieler noch einen Vertrag bis Juni 2026. Sein aktueller Marktwert wird auf 300.000 € taxiert (Quelle: Transfermarkt.at).

Fotocredit: FC Liefering via Getty