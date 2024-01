Das Traditions- und Spitzenspiel der 18. Runde in der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem unangefochtenen Liga-Leader GAK 1902, der im Frühjahr im "zweiten Anlauf" die Rückkehr ins Oberhaus dingfest zu machen versucht, und dem Tabellensechsten First Vienna FC 1894 wird auf Antrag des ORF vorverlegt. Der Anpfiff am 1. März 2024 ertönt demzufolge nicht wie ursprünglich geplant um 20:30 Uhr, sondern bereits eine halbe Stunde früher, um 20:00 Uhr. Beide Mannschaften haben dem Wunsch des öffentlich-rechtlichen Senders zugestimmt.

Die Rotjacken geben sich bereits eine halbe Stunde vor dem ursprünglich geplanten Kickoff-Termin die Ehre mit dem Gast aus Wien Döbling, dem ältesten Fußballverein der Alpenrepublik... An der "Mission Meistertitel" soll nach dem Dafürhalten der Grazer heuer jedenfalls kein Weg vorbeiführen.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL