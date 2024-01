Der Floridsdorfer AC überwintert in der ADMIRAL 2. Liga auf dem fünften Tabellenplatz. 26 Punkte konnten die Wiener, die am Mittwoch in die Vorbereitung gestartet sind, einfahren. Damit liegt man nur drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten SV Guntamatic Ried. Die Mannschaft aus der Hopfengasse konnte sogar den souveränen Tabellenführer GAK 1902 vor eigenem Publikum besiegen - der einzige Punkteverlust für die Grazer zu Hause. Trainer Mitja Mörec kann mit dem bisherigen Saisonverlauf also mehr als zufrieden sein, was er im Exklusiv-Interview mit LIGAPORTAL auch unterstreicht.

Mitja Mörec hat allen Grund zur Freude bei den Floridsdorfern aus der Hopfengasse.

"Das Paket hier beim FAC passt"

Ligaportal: Vorweg ein Blick auf Ihre persönliche Situation: Sie haben erst kürzlich ein Angebot von NK Mura ausgeschlagen. Für neutrale Beobachter eine überraschende Entscheidung, ist Mura doch Ihr Heimatverein und spielt in der ersten slowenischen Liga.

Mitja Mörec: Ich gebe zu, dass das keine einfache Entscheidung war. NK Mura ist mein Herzensverein, dort habe ich Fußballspielen begonnen. Insofern wäre das eine tolle Gelegenheit gewesen. Für mich muss aber das Gesamtpaket passen. Und ich fühle mich hier in Floridsdorf sehr wohl - auch meine Familie. Ich möchte natürlich den nächsten Schritt in meiner Trainerkarriere machen, aber ich möchte ihn gemeinsam mit meinem Trainerteam machen und hier in Österreich."

Ligaportal: Dass Sie sich für den FAC entschieden haben, hat auch im Verein für Entzückung gesorgt...

Mitja Mörec: Ja, wie gesagt - das Paket hier beim FAC passt und die Arbeit mit den Jungs und dem Umfeld macht großen Spaß. Wir haben uns auch im Herbst wieder in mir wichtigen Dingen wie Ballbesitz verbessert.

Ligaportal: Und wie zufrieden sind Sie mit der Tabellenplatzierung?

Mitja Mörec: Damit bin ich sowieso zufrieden. Das war schwer in Ordnung, auch wenn wir natürlich auch mehr Punkte machen hätten können, gerade zu Hause.

"Haben Transfermarkt immer im Blick, es ist derzeit aber nichts geplant"

Ligaporatal: Wird es im Winter Transfers geben?

Mitja Mörec: Wir haben den Transfermarkt immer im Blick, es ist derzeit aber nichts geplant. Sollte es aber Abgänge geben, werden wir natürlich reagieren. Der Kader ist nicht der größte.

Ligaportal: Deswegen auch nur fünf Testspiele?

Mitja Mörec: Richtig.

"Mit einem Sieg machst du oft Sprünge über vier Tabellenränge"

Ligaportal: Das Fußballjahr 2023 hat ja mit einer Spielabsage geendet. Das Spiel gegen die SV Guntamatic Ried wird also eine Woche vor dem eigentlichen Start ins Jahr 2024 gespielt. Hat das Auswirkungen auf die Vorbereitung?

Mitja Mörec: Nein, nicht wirklich. Wir haben uns auf das Spiel gegen Ried ganz normal vorbereitet. Und nachdem Fußballer ohnehin lieber Spiele spielen als zu trainieren, ist ein früherer Start kein Problem.

Ligaportal: Hat sich das Saisonziel durch die Ergebnisse bisher verändert?

Mitja Mörec: Nein, wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Wir müssen und können uns immer weiter verbessern. Die Mannschaft ist sehr hungrig. Insofern bin ich da sehr zuversichtlich. Was die Tabellenplatzierung betrifft, kann man in einer Liga wie dieser ohnehin nicht viel sagen. Mit einem Sieg machst du oft Sprünge über vier Tabellenränge. Insofern schauen wir auf uns, werden uns optimal auf die verbleibende Saison vorbereiten und jede Woche alles reinlegen.

Das Interview führte Martin Mandl

Fotocredit: FAC