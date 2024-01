Wie die SV Guntamatic Ried, mit acht Punkten Rückstand erster Verfolger in der ADMIRAL 2. Liga für die Frühjahrssaison vom souveränen Spitzenreiter GAK 1902, soeben vermeldet, hat Arjan Malić seinen Vertrag bei den Innviertlern bis 2027 verlängert. Der 18-jährige Abwehrspieler (geb.: 28. August 2005 in Jesenice), der auch für die U19-Nationalmannschaft Sloweniens kickt, wurde in der Rieder Fußball-Akademie ausgebildet.

Wolfgang Fiala mit Arjan Malić.

„...das suchen wir bei unseren jungen Spielern"

SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala: „Ich kenne Arjan seit über drei Jahren und habe seine Entwicklung seit der U16 verfolgen können. Seine Persönlichkeit auf und neben dem Platz ist für einen derart jungen Spieler außergewöhnlich.

Er ist in der Lage, unter Druck zu performen und seine persönlichen Grenzen zu überwinden. Das suchen wir bei unseren jungen Spielern. Wir freuen uns, einen in unserer Fußballakademie ausgebildeten Spieler langfristig an uns zu binden."

„Es ist mein Verein, ich habe die Rieder DNA in mir drin"

Arjan Malić: „Seit ich in Österreich bin, also seit fast zehn Jahren, spiele ich in Ried. Es ist mein Verein, ich habe die Rieder DNA in mir drin. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag jetzt verlängern konnte. Ich will weiterhin so viele Spiele wie möglich bestreiten und hoffe, dass wir bald in die Bundesliga aufsteigen. Das Wichtigste ist aber, dass ich mich weiterentwickle. Das hat zuletzt sehr gut geklappt – dank der ganzen Mannschaft, ohne dieser Mannschaft wäre es sicher nicht so gut gegangen. Ich bin sehr glücklich, dass es so verlaufen ist."

Fotocredit: SV Ried